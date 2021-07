Virgin Galactic: Πήγε στο διάστημα και επέστρεψε ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον

Ο δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον απογειώθηκε σήμερα, 11 Iουλίου, με ένα διαστημικό σκάφος της Virgin Galactic που τον μετέφερε στο διάστημα και πριν από λίγο (στις 18:40) η εταιρεία ανακοίνωσε πως το σκάφος επέστρεψε στη Γη. Πρόκειται για ένα ταξίδι που ο Μπράνσον ανέκαθεν ονειρευόταν και το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημείο καμπής για το διαστημικό τουρισμό.

Το αεροπλάνο, που μεταφέρει το διαστημικό σκάφος του Μπράνσον, απογειώθηκε γύρω στις 08:40 (17:40 ώρα Ελλάδας) από τη βάση Spaceport America στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού. Πήρε ύψος για περίπου πενήντα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια αποσπάστηκε το διαστημικό σκάφος που ήταν προσκολημένο στο κύτος του, μέσα στο οποίο βρίσκονται ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, τρεις άλλοι επιβάτες και δύο πιλότοι. Δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταβεί στο διάστημα στα χρόνια του 2000, αλλά με ρωσικούς πυραύλους.

Touchdown!



Virgin Galactic's VSS Unity has safely touched down in Truth or Consequences, New Mexico carrying Richard Branson and crew pic.twitter.com/Gujo0L4Iec

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 11, 2021

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον γίνεται έτσι ο πρώτος που κάνει το ταξίδι αυτό χάρη σε ένα κινητήρα ο οποίος αναπτύχθηκε από μια εταιρεία που ο ίδιος ίδρυσε το 2004. Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος πρόκειται να πετάξει στο διάστημα στις 20 Ιουλίου. Ο επίσημος ρόλος του Ρίτσαρντ Μπράνσον στη διάρκεια της πτήσης ήταν να αξιολογήσει την εμπειρία που θα ζήσουν οι μελλοντικοί πελάτες. Το διαστημικό σκάφος VSS Unity μετέφερε, εκτός από τον Μπράνσον, δύο πιλότους και τρεις εργαζομένους της εταιρείας.

Sir Richard Branson speaks as his Virgin Galactic Unity spaceship heads back to Earth after reaching suborbital space. https://t.co/343U7WKGfk pic.twitter.com/rdjTcS9IBR July 11, 2021

Αποκολλήθηκε από το αεροπλάνο που το μετέφερε σε ύψος 15 χιλιομέτρων και άρχισε τότε μια υπερηχητική άνοδο μέχρι να ξεπεράσει το ύψος των 80 χιλιομέτρων, το ύψος που οι ΗΠΑ έχουν ορίσει ως σύνορο με το διάστημα. Μόλις ο κινητήρας σταμάτησε να λειτουργεί, οι επιβάτες μπόρεσαν να λύσουν τις ζώνες των καθισμάτων τους για να βρεθούν για μερικά λεπτά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ενώ θαύμασαν την καμπύλη της Γης από ένα από τα 12 φινιστρίνια της καμπίνας. Όταν έφθασαν σε ύψος περίπου 90 χιλιομέτρων, το σκάφος άρχισε την κάθοδό του.

That was super cool! 😎

A new era of space tourism has just begun.



Congrats to Virgin Galactic.#Unity22 #VirginGalactic pic.twitter.com/MW509W5Wrh — ScienceTech (@techlovers101) July 11, 2021

Μετά τη σημερινή πτήση, η Virgin Galactic προβλέπει να πραγματοποιήσει άλλες δύο δοκιμαστικές πτήσεις και στις αρχές του 2022 θα αρχίσουν οι τακτικές εμπορικές επιχειρήσεις. Η εταιρεία φιλοδοξεί να πραγματοποιεί μεσοπρόθεσμα 400 πτήσεις το χρόνο από το Speaceport America.

Playback of @FlightAwareADSB recording of VGX1 the Virgin Galactic space plane over NM this morning. pic.twitter.com/SY6CnfXFRv — Al Holt (@WD4AH_Al) July 11, 2021

Περίπου 600 εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί σε ανθρώπους από 60 διαφορετικές χώρες --περιλαμβανομένων διασημοτήτων του Χόλιγουντ-- έναντι 200.000 έως 250.000 δολαρίων έκαστο. Παρόλο που ο Ρίτσαρντ Μπράνσον δεν παύει να επαναλαμβάνει πως, σύμφωνα με τον ίδιο, «το διάστημα ανήκει σε όλους μας», την περιπέτεια μπορούν να ζήσουν μόνο οι προνομιούχοι.