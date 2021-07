Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Γερμανία και το Βέλγιο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολίτες από ορμητικά νερά που δημιούργησαν οι πλημμύρες, να αγνοούνται δεκάδες, να έχουν καταρρεύσει σπίτια και να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές υποδομές.

Στη δυτική Γερμανία τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 αγνοούνται μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή και προκάλεσαν την κατάρρευση έξι σπιτιών, ανακοίνωσε σήμερα η Αστυνομία. Οι θάνατοι αναφέρθηκαν στην περιφέρεια Αρβάιλερ, μια οινοπαραγωγική περιοχή στον ποταμό Αρ, που εκβάλλει στον Ρήνο.

Αλλα περίπου 25 σπίτια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν στην περιφέρεια Σουλτ μπάι Αντενάου, στη λοφώδη περιοχή Άιφελ, είχε μεταδώσει νωρίτερα το SWR, επικαλούμενο την Αστυνομία. «Υπάρχει αυτή τη στιγμή απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων πάνω σε στέγες που πρέπει να διασωθούν», δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κόμπλεντς.

«Υπάρχουν πολλά μέρη όπου έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες και διασώστες. Δεν έχουμε ακόμη πολύ ακριβή εικόνα επειδή οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

#BREAKING: Severe flooding and landslides hit Sauerland area of German state of North Rhine-Westphalia; firefighter confirmed dead in Altena: WDR broadcaster pic.twitter.com/c0bgGpV4s5