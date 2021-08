Αντιεμβολιαστές προσπάθησαν να εισβάλλουν χθες, Δευτέρα. στα στούντιο του BBC στο White City του δυτικού Λονδίνου. Σε πλάνα και εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται αρνητές των εμβολίων να προσπαθούν να μπουν διά της βίας στο κτίριο της βρετανικής δημόσιας τηλεόρασης, σπρώχνωντας αστυνομικούς που είχαν παραταχθεί στην είσοδο. Οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν «ντροπή σας» και έσπρωχναν τους αστυνομικούς επιχειρώντας να εισέλθουν στο κτίριο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Sun: «Γνωρίζουμε για μια ομάδα διαδηλωτών οι οποίοι, αφού ξεκίνησαν από το Shepherds Bush Green, έχουν συγκεντρωθεί τώρα έξω από γραφεία στο Wood Lane του White City. Δεν έχουν υπάρξει συλλήψεις. Οι παρόντες αστυνομικοί θα συνεχίσουν να ελέγχουν την κατάσταση».

