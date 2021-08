Για τουλάχιστον δύο νεκρούς στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Πλίμουθ της Βρετανίας το βράδυ της Πέμπτης κάνει λόγο η Telegraph, ενώ για 5 γράφει η Daily Mail. Σύμφωνα με τα δημοσίευματα του βρετανικού Τύπου, από πληροφορίες της Αστυνομίας, ο δράστης είναι μεταξύ των νεκρών και δεν πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Οι πληροφορίες μετά την επίθεση δόθηκαν κυριολεκτικά με το σταγονόμετρο.

There have been a number of fatalities at the scene and several other casualties are receiving treatment.

A critical incident has been declared.

The area has been cordoned off and police believe the situation is contained.