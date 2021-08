Αφγανιστάν: Μπαίνουν στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν

Στα περίχωρα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, την Καμπούλ, βρίσκονται πλέον οι δυνάμεις των Ταλιμπάν. Τα ξημερώματα οι ισλαμιστές αντάρτες κατέλαβαν άλλη μία μεγάλη πόλη την Τζαλαλάμπαντ, χωρίς μάχη, και πλέον είναι έτοιμοι να ησέλθουν και στην Καμπούλ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Associated Press οι Ταλιμπάν έχουν καταλάβει τις περιοχές Καλακάν, Καραμπάγκ και Παγκμάν ενώ τους έχει δοθεί η εντολή να μην χρησιμοποιήσουν βίνα ώστε να καταλάβουν και την Καμπούλ. «Κανείς δεν θα βλάψει τη ζωή, την περιουσία και την αξιοπρέπεια. Οι ζωές των πολιτών της Καμπούλ δεν θα κινδυνεύσουν», δήλωσαν οι Ταλιμπάν σύμφωνα με το πρακτορείο.

VIDEO: Afghans queue outside banks in Kabul as the Taliban race closer to a complete military takeover of the country pic.twitter.com/Wn9QJ4VueB

Την ίδια στιγμή το προσωπικό των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο και μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Λίγες ώρες μετά από την κατάληψη της Τζαλαλαμπάντ τεθωρακισμένα αυτοκίνητα και ελικόπτερα βρέθηκαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία ώστε να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί.

Chief correspondent @ramsaysky says Taliban officials in Doha may have instructed militants not to use violence, but the Haqqani group fighters in the area around Kabul are "ruthless" and "don't take orders from anyone apart from the senior family members" https://t.co/w2hGBqimAc pic.twitter.com/tWEruMowJ0