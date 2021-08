Σε θρίλερ εξελίσεται η εκκένωση της Καμπούλ από τις πρεσβείες πολλών χωρών προκειμένου να αποχωρήσουν χωρίς προβλήματα οι αξιωματούχοι τους μετά την επέλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο twitter καταγράφουν την αγωνιώδη προσπάθεια του αμερικανικού στρατού να επιβιβάσουν με ασφάλεια τους συμπατριώτες τους στο αεροπλάνο, ενώ την ίδια ώρα ακούγονται πυροβολισμοί, οι οποίοι πιθανολογείται ότι προέρχονται από στρατιώτες Ταλιμπάν.

Scenes from #Kabul Airport, #Afghanistan showing people boarding what appears to a C17 (please correct me if wrong) and what appears to be gunfire in the air in the distance. pic.twitter.com/p3l7zrVu77