Τουρκία: Ξεπέρασαν τους 60 οι νεκροί από τις πλημμύρες

Στους 62 νεκρούς ανέρχεται πλέον ο επίσημος απολογισμός από τις πλημμύρες που σάρωσαν πολλές τουρκικές πόλεις στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, όπως ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής οι αρχές, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση αγνοουμένων.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν χάος σε βόρειες επαρχίες της Τουρκίας, τη στιγμή που οι αρχές ανακοίνωναν ότι οι πυρκαγιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο αφού μαίνονταν επί δύο εβδομάδες στις νότιες παραλιακές περιοχές.

Dozens of cars swept away and people left stranded on a gas station roof amid severe flooding in northern Turkey.



Turkish officials said at least one person was killed and others were missing in the floods but did not provide an exact number. https://t.co/7uqN5hevza pic.twitter.com/rbXJaj9qzA