Αφγανιστάν: Εικόνες χάους στην Καμπούλ - Αμερικάνοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ στο αεροδρόμιο της πόλης

Το απόλυτο χάος επικρατεί στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, την Καμπούλ μετά την επέλαση των Ταλιμπάν και την διαφυγή του Αφγανού Προέδρου Ασράφ Γάνι. Χιλιάδες Αφγανοί και ξένοι υπήκοοι έχουν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο της πόλης προκειμένου να φύγουν από τη χώρα.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ Αμερικάνοι στρατιώτες οι οποίοι φρουρούν το αεροδρόμιο πυροβόλησαν στον αέρα σήμερα το πρωί για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. «Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αμερικάνοι στρατιώτες έχουν στήσει «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της πρωτεύουσας της χώρας από τους Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον τερματίστηκε η εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας» των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Νεντ Πράις. «Όλο το προσωπικό της πρεσβείας βρίσκεται στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, γύρω από το οποίο έστησε περίμετρο ασφαλείας ο αμερικανικός στρατός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Happening now at #Kabul airport. The American army members are screaming at the people to prevent . pic.twitter.com/bcn2at6NlK — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 15, 2021

Οι Ταλιμπάν μέσα στο προεδρικό μέγαρο

Τον έλεγχο του Προεδρικού Μεγάρου στο Αφγανιστάν, πήραν οι Ταλιμπάν, όπως δήλωσαν δύο ανώτεροι διοικητές τους, που βρίσκονται πλέον στην Καμπούλ. Από εχτές (15/08) το βράδυ κυκλοφόρησαν στα social media εικόνες και βίντεο με την αναφορά ότι πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δείχνουν τους Ταλιμπάν εντός του προεδρικού μεγάρου, στην Καμπούλ.

BREAKING: First Footage of #Taliban leaders inside Presidential Palace in Kabul, #Afghanistan.



Country is now fully under militant group control. Afghan President fled, army collapsed, US evacuating: pic.twitter.com/ANQue1ooJx — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 15, 2021

Τρεις ανώτεροι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι οι αντάρτες κατέλαβαν το προεδρικό μέγαρο. «Οι Ταλιμπάν μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο» δήλωσε υψηλόβαθμος διοικητής. «Οι μουτζαχεντίν μπήκαν στο προεδρικό μέγαρο και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους» δήλωσε ένας δεύτερος. Πρόσθεσε ότι συνεδρίαση για την ασφάλεια στην αφγανική πρωτεύουσα πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή εκεί. Εκρήξεις στην Καμπούλ

Εκρήξεις ακούστηκαν στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας μετά την είσοδο των μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη και την απότομη έξοδο του προέδρου Ασράφ Γάνι. Το δίκτυο 1TV News μετέδωσε ότι αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ ένας κάτοικος της κεντρικής συνοικίας Μακροριάν είπε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Αυτόπτες μάρτυρες στην πόλη είπαν ότι η ατμόσφαιρα είναι γενικά ήσυχη αλλά τα σημεία ελέγχου της αστυνομίας έχουν εγκαταλειφθεί καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό.

Afghanistan | The Taliban giving a press briefing in the Presidential Palace, seated at the desk of former President Ashraf Gani who earlier fled the country.#Afghanistan #taliban #kabul

📸 #AlJazeera pic.twitter.com/1lKU2sdKIU — salaamedia (@salaamedia) August 15, 2021

Οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες έχουν φύγει από την χώρα

Οι περισσότεροι διπλωμάτες των δυτικών χωρών έχουν εγκαταλείψει την Καμπούλ, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος. «Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η πλειονότητα του δυτικού διπλωματικού προσωπικού έχει πλέον αναχωρήσει από την Καμπούλ», είπε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ακόμη κάποιο προσωπικό υποστήριξης. Δεν διευκρίνισε πόσοι έχουν απομείνει και αναμένουν να φύγουν και αυτοί.

Ελικόπτερα μετέφεραν διπλωμάτες από τη συνοικία των πρεσβειών, στη λεγόμενη πράσινη ζώνη, στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ από χθες Κυριακή, όταν οι φονταμενταλιστές αντάρτες μπήκαν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Η United Airlines αναδρομολογεί πτήσεις της ώστε να μη διέρχονται πάνω από το Αφγανιστάν

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε χθες Κυριακή (15/08) ότι προχωρά σε αναδρομολόγηση των πτήσεών της ώστε τα αεροσκάφη της να μη διέρχονται από τον αφγανικό εναέριο χώρο, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν έχουν καταλάβει σχεδόν όλη την Καμπούλ και δυτικά κράτη σπεύδουν τις τελευταίες ώρες να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών τους. «Λόγω της δυναμικής φύσης της κατάστασης αρχίσαμε να δρομολογούμε πτήσεις γύρω από τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν», ανέφερε μια εκπρόσωπος της εταιρείας. Οι αλλαγές πορείας των αεροσκαφών επηρεάζουν αρκετές από τις πτήσεις με προορισμό αεροδρόμια της Ινδίας.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Federal Aviation Administration, FAA) επέβαλε τον Ιούλιο νέους περιορισμούς στις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ ως προς τις πτήσεις που διέρχονται από τον αφγανικό εναέριο χώρο.