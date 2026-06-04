Οι πρώτες γυναίκες που θα υπηρετήσουν στον Ελληνικό Στρατό ως εθελόντριες παρουσιάστηκαν το πρωί της Πέμπτης στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία.

Συνολικά 72 γυναίκες έφτασαν στο ΚΕΥΠ που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για τη φιλοξενία τους.

Μιλώντας στο lamiareport.gr οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, χωρίς να λείπει το άγχος αλλά και η υπερηφάνεια. Στο πλευρό τους βρίσκονταν οι γονείς τους δείχνοντας τη στήριξή τους στην απόφασή τους.

Η ορκωμοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και όπως αναφέρει το LamiaReport.gr δεν αποκλείεται να παρευρεθεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόκειται εξάλλου για μια ιστορική στιγμή, αφού για πρώτη φορά οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας υποδέχονται γυναίκες ηλικίας 20-26 ετών για εθελοντική θητεία 12 μηνών.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, αφού για πρώτη φορά οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας υποδέχονται γυναίκες ηλικίας 20-26 ετών για εθελοντική θητεία.

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Τα κίνητρα για εθελοντική στράτευση

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,

μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).