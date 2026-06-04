Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης στον 75χρονο που παραλίγο να παρασύρει μητέρα με το παιδί της

Στην αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης του 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη το πρωί της Τετάρτης στο τροχαίο ατύχημα, το οποίο για δευτερόλεπτα δεν κατέληξε ίσως και μοιραία για μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της, προχώρησε η Τροχαία Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, η άδεια ικανότητας οδήγησης αναμένεται να αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών, όπου θα επανεξεταστεί αν είναι ικανός ο 75χρονος να οδηγήσει ξανά, μετά το σοβαρό τροχαίο που προκάλεσε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 75χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και όσο κινούνταν αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε και συγκρούστηκε διαδοχικά σε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα, το οποίο κινούνταν αντίθετα και σε τραπεζοκαθίσματα, όπως και σε εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις διαδοχικές προσκρούσεις και την σύγκρουση όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και καταστήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, καθώς μια μητέρα πρόλαβε και αγκάλιασε το παιδί της και έπεσε στην είσοδο καταστήματος, όταν είδε το εν λόγω όχημα νε κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι, εξακρίβωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διενήργησαν αλκοτέστ, τόσο στον οδηγό του αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό δεύτερου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική του ικανότητα οδήγησης.

Το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος.