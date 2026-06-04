Ο χάρτης με τους καρχαρίες στην Ελλάδα - Σε ποιες θάλασσες κόβουν βόλτες

Αν και ο καρχαρίας μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζε κάτι «εξωτικό» για τους Έλληνες, με την εμφάνιση αρκετών σε παραλίες της χώρας μας, άρχισαν να βαρούν τα «καμπανάκια».

Μόνο τον Μάιο έχουμε δει το θηλαστικό στην Κόρνιθο, στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης και τη Βοιωτία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα πιο συχνά είδη που συναντάμε στη χώρα, είναι τα εξής:

αρχαρίας μάκο

γαλάζιος καρχαρίας (που εμφανίζεται κυρίως τον Μάιο)

εξαβράγχιος (που παρατηρείται σε μεγάλα βάθη)

Επιπλέον, υπάρχουν και είδη καρχαριών που οι άνθρωποι αλιεύουν, όπως ο γκριζογαλέος και το σκυλόψαρο.

Ο χάρτης με τους καρχαρίες στην Ελλάδα

Στη χώρα, σύμφωνα με τον χάρτη που έχει δώσει στη δημοσιότητα το sharkisingreece.blogspot.com καρχαρίες εντοπίζονται κυρίως:

στο Ιόνιο Πέλαγος

στον Σαρωνικό Κόλπο

στον Παγασητικό

στη Χαλκιδική

στα Δωδεκάνησα

νότια της Κρήτης

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι καρχαρίες καταγράφονται στις προαναφερθείσες περιοχές δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συναντήσει και σε άλλες περιοχές.

Ο χάρτης με τους καρχαρίες στην Ελλάδα | Sharksingreece.blogspot.com