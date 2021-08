ΗΠΑ: Ο Χένρι σφυροκοπά τις ανατολικές ακτές – Κεραυνός χτυπά το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου (εντυπωσιακό βίντεο)

Η τροπική καταιγίδα Χένρι έφθασε στην στεριά, στις ακτές των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες, ενώ οι αρχές πληθαίνουν τις εκκλήσεις προς τους κατοίκους για να επιδείξουν προσοχή απέναντι στους κινδύνους πλημμυρών και διακοπών της ηλεκτροδότησης.

Η καταιγίδα έπληξε τις αμερικανικές ακτές στο ύψος του Ρόουντ Άιλαντ στις 12.15 τοπική ώρα σήμερα, σύμφωνα με της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νωρίτερα, το Αμερικανικό Κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων είχε ανακοινώσει ότι οι άνεμοι έχουν ταχύτητα μέχρι 95 χλμ/ώρα.

Μάλιστα, ένα εντυπωσιακό βίντεο βγήκε στο φως της δημοσιότητας, με τον φακό να καταγράφει τη στιγμή που ένας κεραυνός χτυπά το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, τον υψηλότερο ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης.

Lightning striking One World Trade before #HurricaneHenri makes landfall pic.twitter.com/m1uW8KgrMI

Breaking: Significant flooding in Brooklyn, New York, as Hurricane Henri affects the area. pic.twitter.com/4OD1A8OYeu