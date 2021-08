Αφγανιστάν: Οι δίδυμες που γλίτωσαν και τα παιδιά τα οποία παράτησαν οι γονείς τους μόνα στο αεροδρόμιο – Οδύνη και αντιθέσεις στην Καμπούλ

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η «απόδραση» από το Αφγανιστάν και τη μοίρα που περιμένει τις γυναίκες κάθε ηλικίας, δυο πεντάχρονων κοριτσιών της Άσνα και της Σάνα, που κατάφεραν να φτάσουν στη Βρετανία. Από την άλλη, γροθιά στο στομάχι οι εικόνες δυο παιδιών τα οποία παράτησαν οι γονείς τους μόνα και εκείνοι μπήκαν σε αεροπλάνα και έφυγαν από την Καμπούλ. Η Daily Mail με πρωτοσέλιδό της δημοσίευμα, αφιερώνει εκτενές ρεπορτάζ στα κοριτσάκια που τα κατάφεραν, αλλά και στα παιδιά που δυστυχώς μένουν πίσω, στο Αφγανιστάν των Ταλιμπάν και του χάους.

Ο πατέρας των κοριτσιών Νουράγκα Χασίμι, ο οποίος εργάστηκε ως μεταφραστής για τις βρετανικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν, θεωρείται «στόχος» των Ταλιμπαν και ας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα πειράξουν όποιον συνεργάστηκε με τις δυτικές δυνάμεις. Ο Νουράγκα Χασίμι μίλησε στο Sky News και είπε ότι είναι γνωστός ως «ο μεταφραστής», γεγονός που έχιε τεράστια επικινδυνότητα μετά τη επικράτηση των Ταλιμπάν στη χώρα. Η οικογένεια έφτασε στη Βρετανία χθες Δευτέρα μαζί με άλλα 130 άτομα.

Thousands of Afghans have desperately congregated at Kabul Airport in the hope of being evacuated from the country.@RamsaySky follows their journey as they flee the Taliban, with many bound for Britain.



Read the full eyewitness report: https://t.co/nVBEyD2AhT pic.twitter.com/IN3uT03Mtq