Τουλάχιστον 60 νεκροί και 150 τραυματίες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας του Αφγανιστάν είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από δύο εκρήξεις που έγιναν στην Καμπούλ, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Μεταξύ των νεκρών είναι και 12 Αμερικανοί στρατιώτες. Η επίθεση προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στο πλαίσιο αυτό, Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για το Αφγανιστάν την Δευτέρα, με τη συμμετοχή των διπλωματικών αντιπροσώπων της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας, δηλαδή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Κατόπιν των εξελίξεων, Καναδάς και Νορβηγία αποφάσισαν να σταματήσουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης πολιτών από το Αφγανιστάν, ενώ η Μεγάλη Βρετανία θα τις συνεχίσει. Την ίδια στιγμή, οι Ταλιμπάν καταδικάζουν την επίθεση και πετούν σπόντες λέγοντας πως τα σημεία των εκρήξεων ήταν σε περιοχή ευθύνης των ΗΠΑ.

Extreme Graphic Warning!



Getting horrifying images and videos from the scenes after explosions at Kabul airport.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/eVxItUbvef