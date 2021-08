Ήταν 31 Αυγούστου του 1997, όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι. Η Νταϊάνα έπαθε καρδιακή προσβολή την ώρα του δυστυχήματος και οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ο σύντροφος της Νταϊάνα Ντόνι Αλ Φαγιέντ και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ο σωματοφύλακας της πριγκίπισσας ήταν ο μοναδικός επιζών.

Διαβάστε ακόμα: «Θεέ μου, τι συνέβη;» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τις τελευταίες στιγμές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, 24 χρόνια μετά

Έρευνα των γαλλικών Αρχών απεφάνθη πως ο οδηγός είχε καταναλώσει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και ήταν αυτός που προκάλεσε την σύγκρουση οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα.

Οι θεωρίες συνωμοσίας γεννήθηκαν ακριβώς την ώρα που ξεψυχούσε η Νταϊάνα και μεγαλώνουν όσο τα χρόνια περνούν και τυλίγουν στην ομίχλη της μνήμης γεγονότα και καταστάσεις, αφήνοντας την αλήθεια στο περιθώριο.

Ας δούμε ποιες ήταν - και είναι - οι επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον θάνατο της Νταϊνα και ποιες οι απαντήσεις σε αυτές.

Ήταν πράγματι ένα απλό τροχαίο δυστύχημα;

Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι: Στις 31 Αυγούστου του 1997, ένα αυτοκίνητο συνετρίβη στη σήραγγα «Pont de l Alma» στο Παρίσι. Το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και ο οδηγός βρέθηκε να έχει υψηλά επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα εξέπνευσε σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το τροχαίο. Ούτε ο σύντροφός της, ούτε ο οδηγός επέζησαν. Η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου.

Το προφανές είναι ότι ο θάνατος της πριγκίπισσας Νταϊάνα ήταν αποτέλεσμα ενός τροχαίου δυστυχήματος που προκλήθηκε από την επικίνδυνη οδήγηση ενός μεθυσμένου οδηγού, κάποιοι όμως – ανάμεσά τους και ο πατέρας του συντρόφου της Νταϊάνα αναρωτήθηκαν κι ακόμη αναρωτιούνται αν «…ήταν πραγματικά δυστύχημα;».

Αρκετές θεωρίες συνωμοσίας άρχισαν να τότε κυκλοφορούν και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου αναγκάστηκε να διερευνήσει τους ισχυρισμούς των «δύσπιστων». Έπειτα από ενδελεχή έρευνα δημοσίευσε τα αποτελέσματά της και τίποτα δεν υπήρχε που να άφηνε υπόνοιες έστω ότι το τροχαίο ήταν «στημένο». Αυτή είναι η μόνη αλήθεια πίσω από τις φήμες και τις θεωρίες συνωμοσίας για τα αίτια του θανάτου της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Μπορούσε ο Κάρολος να ξαναπαντρευτεί όσο η Νταϊάνα ήταν ακόμα ζωντανή;

Image (Πηγή: Ap Photos)

Ο πρίγκιπας Κάρολος θα μπορούσε να είχε παντρευτεί την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς όσο η πριγκίπισσα Νταϊάνα ήταν ακόμα ζωντανή. Ωστόσο, σε ένα σημείωμα που έγραψε η Νταϊάνα φαίνεται να περιέχει ένα τραγικό προαίσθημα για το θάνατο της και αυτό είναι ένα γεγονός που έχει βοηθήσει στη διάδοση αυτής της θεωρίας συνωμοσίας.

Μετά το χωρισμό από τον πρίγκιπα Κάρολο, η Νταϊάνα, έστειλε ένα σημείωμα στον μπάτλερ της με μια ανατριχιαστική πρόβλεψη: «Κάθομαι εδώ στο γραφείο μου, σήμερα τον Οκτώβριο και λαχταρώ κάποιον να με αγκαλιάσει και να μου δώσει κουράγιο να κρατηθώ δυνατή. Αυτή η περίοδος στη ζωή μου είναι η πιο επικίνδυνη. Κάποιος σχεδιάζει ώστε να συμβεί ένα "ατύχημα" στο αυτοκίνητό μου, μια βλάβη στο φρενάρισμα ή κάτι τέτοιο, ώστε να τραυματιστώ στο κεφάλι, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να παντρευτεί», έγραψε η Νταϊάνα.

Σε αυτό το σημείο, πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σταματούν την αναδημοσίευση των «προβλέψεων» της, αλλά εκείνη συνεχίζει γράφοντας ότι «…θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα που ονομάζεται Τίγκι. Η Καμίλα, δεν είναι παρά ένα δόλωμα…», κάτι που ασφαλώς δεν ταιριάζει με τα γεγονότα που ακολούθησαν, αφού ο Κάρολος τελικά παντρεύτηκε την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Ο μπάτλερ επίσης είπε αργότερα ότι τα ΜΜΕ είχαν διογκώσει το γεγονός και αυτές οι σημειώσεις ήταν απλά περαστικές σκέψεις της πριγκίπισσας, κάτι που συνέβαινε συχνά, όταν ένιωθε άγχος.

Image (Πηγή: Ap Photos)

Η βασιλική οικογένεια δεν ενέκρινε τον τότε σύντροφό της;

Ο Ντόντι Φαγιέντ, σύντροφος τότε της Νταϊάνα και γιος Αιγύπτιου δισεκατομμυριούχου, είχε επίσης χάσει τη ζωή του στο δυστύχημα. Φήμες - κυρίως από τον πατέρα του Φαγιέντ, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ - έλεγαν ότι η Νταϊάνα κυοφορούσε το παιδί του Ντόντι και ότι το ζευγάρι σχεδίαζε να αρραβωνιαστεί σύντομα. Πολλοί ήταν εκείνοι που ισχυρίστηκαν ότι η βασιλική οικογένεια δεν ήθελε με τίποτα η μητέρα ενός από τους διαδόχους του θρόνου, του πρίγκιπα Γουίλιαμ, να παντρευτεί με έναν μουσουλμάνο.

Η Επιχείρηση Paget (όπως έχει ονομαστεί η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Βρετανίας σχετικά με τις θεωρίες συνωμοσίας για το θάνατο της Νταϊάνα) διαπίστωσε ότι ο Ντόντι Φαγιέντ δεν είχε αγοράσει δαχτυλίδι αρραβώνων, όπως ισχυρίστηκαν κάποιοι ή ότι η Νταϊάνα περίμενε πρόταση γάμου. Επιπλέον, οι εξετάσεις αίματος απέδειξαν ότι η Νταϊάνα δεν ήταν έγκυος.

Έκρυψαν οι Γάλλοι γιατροί την εγκυμοσύνη της Νταϊάνα;

Αυτή είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες θεωρίες συνωμοσίας για την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Πολλοί ήταν εκείνοι που δεν πείστηκαν από την έκθεση της νεκροτομής. Οι γιατροί είχαν αρχίσει τη διαδικασία της ταρίχευσης της σορού της Νταϊάνα εκπληκτικά γρήγορα, κάτι που απέκλειε τεστ εγκυμοσύνης από τα ούρα της ουροδόχου κύστης. Η αλήθεια είναι ότι ο ταχύς χρόνος της ταρίχευσης δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Τα τραύματα της Νταϊάνα ήταν συμβατά με τα αίτια του θανάτου, οπότε οι γιατροί δεν είχαν κανένα λόγο να καθυστερήσουν. Επιπλέον, δεν είναι σύνηθες να διενεργούνται τεστ εγκυμοσύνης σε νεκρές, οπότε το γεγονός ότι δεν είχαν ληφθεί δείγματα ούρων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι ασυνήθιστο.

Ο οδηγός της Νταϊάνα ήταν πληροφοριοδότης μυστικών υπηρεσιών;

Ο πρώην αξιωματικός της MI6 Ρίτσαρντ Τόμλινσον διέδωσε μια φήμη ότι είχε δει αρχεία πληροφοριών για μια δολοφονία ξένου πολιτικού στο Παρίσι που είχε «τρομακτική ομοιότητα» με το θανατηφόρο τροχαίο της Νταϊάνα, προκαλώντας φήμες ότι ο οδηγός της πριγκίπισσας εκείνο το βράδυ, βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και παρείχε πληροφορίες στην MI6.

Ο Τόμλινσον είχε στο παρελθόν αποστρατευτεί από την MI6 για διαρροή μυστικών εγγράφων και ήταν ήδη γνωστός για την προσπάθειά του να αμαυρώσει τη φήμη της υπηρεσίας. Επίσης, ο Τόμλινσον, δεν χρησιμοποίησε ποτέ το όνομα του οδηγού Χένρι Πολ σε σχέση με το ατύχημα.

Μυστική υπηρεσία κατηύθυνε το αυτοκίνητο της Νταϊάνα στο τούνελ και μετά τύφλωσε τον οδηγό;

Ο οδηγός της Νταϊάνα ακολούθησε τη συνήθη διαδρομή από το ξενοδοχείο Ritz προς στο διαμέρισμα του φίλου της, αλλά έκανε μια περίεργη παράκαμψη μετά από μια στροφή. Κάποιοι υποπτεύονται ότι η είσοδος στο δρόμο που οι περισσότεροι οδηγοί θα είχαν ακολουθήσει ήταν αποκλεισμένη σκόπιμα από την MI6, αναγκάζοντας τον οδηγό να κατευθυνθεί στη μοιραία σήραγγα στην οποία όταν μπήκε το αυτοκίνητο, ένα εκτυφλωτικό φως (υποτίθεται ότι ) τύφλωσε τον οδηγό με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του τιμονιού. Την ίδια στιγμή ένα άλλο όχημα έφευγε από τον τόπο του δυστυχήματος με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι μεταγενέστερες έρευνες διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο της Νταϊάνα κινείτο πολύ γρήγορα και θα ήταν επικίνδυνο να μπει στον πρώτο δρόμο, οπότε είναι πιθανό, ο οδηγός να έπρεπε ξαφνικά να επιλέξει άλλη διαδρομή. Οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, επίσης, δεν διαλεύκαναν την υπόθεση με το αν υπήρχαν και άλλα οχήματα στο σημείο. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι είδαν μία μοτοσικλέτα, άλλοι πάλι έξι! Πολλοί κατέθεσαν ότι είδαν ένα μαύρο αυτοκίνητο να φεύγει μακριά, ενώ άλλοι μίλησαν για ένα λευκό... Σε κάθε περίπτωση, ένα αυτοκίνητο που απομακρύνεται από έναν τόπο δυστυχήματος δεν είναι γεγονός που να προκαλεί υποψίες.

Image (Πηγή: Ap Photos)

Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ παρακολουθούσαν την πριγκίπισσα Νταϊάνα;

Σαν να μην έφταναν οι φήμες για τη συμμετοχή της MI6 στην τραγωδία, οι λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας ανακάλυψαν ότι και η αμερικανική κυβέρνηση είχε βάλει το χέρι στο θάνατό της Νταϊάνα. Η θεωρία λέει ότι η CIA, αλλά και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές κλήσεις της Νταϊάνα και είχαν έγγραφα που σχετίζονται με την πριγκίπισσα.

Στην πραγματικότητα, η CIA παραδέχτηκε ότι είχε πληροφορίες 1.054 σελίδων για την πριγκίπισσα, αλλά σε καμία από αυτές δεν υπήρχε κάτι σχετικό με το δυστύχημα. Η NSA είχε υποκλέψει μία από τις τηλεφωνικές συνομιλίες της Νταϊάνα και αυτή η κλήση ήταν στη σύζυγο του Πρέσβη της Βραζιλίας.

Ο οδηγός ήταν μεθυσμένος ή του φόρτωσαν το δυστύχημα;

Οι επίσημες αναφορές λένε ότι ο Πολ οδηγούσε εκείνο το βράδυ μεθυσμένος. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η όλη ιστορία με το αλκοόλ στο αίμα του οδηγού ήταν στημένη. Τα δείγματα αίματος που αναλύθηκαν στις ιατροδικαστικές εξετάσεις - υποστηρίζουν οι συνωμοσιολόγοι - ανήκαν στην πραγματικότητα σε άλλον (σε κάποιον μεθυσμένο που είχε αυτοκτονήσει εκείνη την ημέρα) και χρησιμοποιήθηκαν για να ενοχοποιήσουν τον Πολ.

Οι τοξικολόγοι εξέτασαν τέσσερα διαφορετικά δείγματα και όλοι συνέκλιναν στο ότι τα επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του Πολ ήταν τριπλάσια από το νόμιμο όριο στη Γαλλία. Επίσης δεν υπήρχε κανένα σοβαρό στοιχείο που να υποδηλώνει ότι τα δείγματα αίματος δεν προέρχονταν από τον Πολ.

Δεν έλαβε η Νταϊάνα την ιατρική περίθαλψη που θα μπορούσε να τη σώσει;

Αυτή είναι μια ακόμη, από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας. Το ασθενοφόρο που μετέφερε την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία ήταν ακόμη ζωντανή μετά το τροχαίο, πέρασε από ένα νοσοκομείο χωρίς να σταματήσει και οι διασώστες επέλεξαν άλλο νοσοκομείο, πιο μακριά από τον τόπο του δυστυχήματος. Πολλοί λοιπόν ισχυρίστηκαν ότι η υπόθεση φαινόταν περίεργη. Ενώ οι πρώτες βοήθειες που παρασχέθηκαν στη Νταϊάνα, πριν φτάσει στο νοσοκομείο είναι ομολογουμένως διαφορετικές από ό, τι συνηθίζουν οι Βρετανοί ή οι Αμερικανοί, όμως είναι η ενδεδειγμένες στο Παρίσι.

Οι Γάλλοι νοσηλευτές προσπαθούν να παράσχουν ό,τι μπορούν περισσότερο στα θύματα τροχαίων, αντί να τα μεταφέρουν το συντομότερο δυνατό στο νοσοκομείο. Όσο για το πρώτο νοσοκομείο που προσπέρασε το ασθενοφόρο; Ειπώθηκε ότι δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει τραυματισμούς όπως της Νταϊάνα. Η ουσία είναι ότι ήταν ανθρωπίνως αδύνατον να σωθεί η Νταϊάνα, σύμφωνα με την έκθεση «Paget».

Γνώριζε ο σωματοφύλακας ότι υπήρχε σχέδιο δολοφονίας της Νταϊάνα;

Η Νταϊάνα, ο σύντροφός της και ο οδηγός μπορεί να πέθαναν στο δυστύχημα, αλλά υπήρξε και ένας επιζών: Ο Τρέβορ Ρις-Τζόουνς , σωματοφύλακας του Ντόντι Φαγιέντ. Ο πατέρας του Φαγιέντ ισχυρίστηκε ότι ο Ρις Τζόουνς γνώριζε πως η συντριβή ήταν προσχεδιαμένη και δεν έκανε τίποτα για να την αποτρέψει.

Υποτίθεται ότι συμφώνησε να αποκρύψει σημαντικές λεπτομέρειες μετά το γεγονός επειδή η μυστική υπηρεσία απείλησε να τον σκοτώσει. Ο Ρις Τζόουνς έλαβε όντως απειλητικές κλήσεις και επιστολές μετά την τραγωδία, αλλά τα κατήγγειλε στην αστυνομία και δεν φάνηκε να ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχει μάλιστα αναλύσει τα πάντα γύρω από το μοιραίο τροχαίο στο βιβλίο του: «Η ιστορία του σωματοφύλακα».

Οι παπαράτσι δημιούργησαν σκόπιμα επικίνδυνες συνθήκες;

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη ενώ παπαράτσι κυνηγούσαν τη Νταϊάνα, γεγονός που οδήγησε σε φήμες ότι και οι φωτογράφοι ήταν μέρος ενός νοσηρού σχεδίου, ελπίζοντας ότι το κυνηγητό θα κατέληγε σε συντριβή του αυτοκινήτου! Η Νταϊάνα είχε κερδίσει υπόθεση περιοριστικών μέτρων για έναν φωτογράφο, ένα χρόνο πριν από τη συντριβή, επειδή ισχυρίστηκε ότι έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια μιας από τις πολλές καταδιώξεις των παπαράτσι. Μάλιστα η Νταϊάνα είχε δηλώσει τότε: «Φαίνεται πως θέλουν να μου κάνουν κακό».

Η έκθεση «Paget» διαπίστωσε ότι το να ξεφύγουν η Νταϊάνα και ο σύντροφός της από τις αδιάκριτες φωτογραφικές μηχανές των παπαράτσι ήταν γεγονός που έκανε τον μεθυσμένο οδηγό να οδηγεί επικίνδυνα, αλλά δεν διαπίστωσε ιδιοτελείς προθέσεις από τη μεριά των φωτογράφων πέραν του πάθους τους για μια αποκλειστική φωτογραφία της πριγκίπισσας με τον σύντροφό της. Τελικά της τράβηξαν την τελευταία.

Πέρασαν 24 χρόνια κι ακόμα 24 να περάσουν εκείνοι που αμφισβητούν ότι ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στα ερείπια της καγκελαρίας, πως ο άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη και είναι σίγουροι πως τα εμβόλια του κορονοϊού έχουν μικροτσίπ, δεν θα πάψουν να υποστηρίζουν πως η Νταϊάνα δολοφονήθηκε με ένα καλά σχεδιασμένο τροχαίο. Ποιος μπορεί να τους αντικρούσει. Άλλωστε η ανθρώπινη ανοησία είναι αήττητη!

Όσα (ίσως) δεν γνωρίζαμε για την πριγκίπισσα

Και κάποια γεγονότα που ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει για την πριγκίπισσα Νταϊάνα που είχε γεννηθεί ως Νταϊάνα Φράνσις Σπένσερ την 1 Ιουλίου του 1961: Ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας.

Οι γονείς της Τζον Σπένσερ και Φράνσις Σαντ Κιντ χώρισαν, όταν η Νταϊάνα ήταν μόλις 7 χρονών.

χώρισαν, όταν η Νταϊάνα ήταν μόλις 7 χρονών. Η γιαγιά της εργαζόταν για την μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ.

εργαζόταν για την μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ. Ήθελε να γίνει μπαλαρίνα αλλά ήταν πολύ ψηλή.

αλλά ήταν πολύ ψηλή. Μεγάλωσε σε σπίτι στο κτήμα Σάντριγκαμ που νοίκιαζαν από τη βασίλισσα.

που νοίκιαζαν από τη βασίλισσα. Στο σχολείο ήταν από μέτρια έως κακή μαθήτρια. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός μερικής απασχόλησης.

ήταν από μέτρια έως κακή μαθήτρια. Εργάστηκε ως νηπιαγωγός μερικής απασχόλησης. Ο πρίγκιπας Κάρολος είχε σύντομη σχέση με την αδελφή της, Σάρα και μάλιστα ήταν μακρινός της εξάδελφος.

είχε σύντομη σχέση με την αδελφή της, Σάρα και μάλιστα ήταν μακρινός της εξάδελφος. Ήταν η πρώτη γυναίκα της βασιλικής οικογένειας που γέννησε σε μαιευτήριο.

που γέννησε σε μαιευτήριο. Είχε σχέση με τον σωματοφύλακά της Μπάρι Μανακέ . Ο σωματοφύλακας πέθανε σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα το 1987 και υπάρχουν πολλές θεωρίες που λένε πως ο θάνατός του δεν ήταν ατύχημα.

. Ο σωματοφύλακας πέθανε σε τροχαίο με μοτοσυκλέτα το 1987 και υπάρχουν πολλές θεωρίες που λένε πως ο θάνατός του δεν ήταν ατύχημα. Έχασε τον τίτλο της «Αυτού Υψηλότης» μετά το διαζύγιό της με τον Κάρολο.

μετά το διαζύγιό της με τον Κάρολο. Μετά τον τραγικό θάνατό της το 1997, η Νταϊάνα θάφτηκε στο Άλθορπ Εστέιτ στο Νορθάμπτον, αλλά μέχρι σήμερα, πολλοί είναι αυτοί που πίστευαν πως το φέρετρο της Νταϊάνας μεταφέρθηκε κρυφά από το οικογενειακό κτήμα των Σπένσερ που ετάφη και πως πλέον φυλάσσεται στο οικογενειακό παρεκκλήσι των Σπένσερ, στο Νόρθαντς. Κι εδώ οι θεωρίες συνωμοσίας πρωταγωνίστριες.

Πηγές: Metropolitan Police: «The Operation Paget inquiry report into the allegation of conspiracy to murder»

Newsweek: «Is the Press Really to Blame for Diana’s Death? What Really Happened That Night in Paris»

ABC News: «Answers to Your Questions on the Royals»