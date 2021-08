Αφγανιστάν: Αμερικανοί εξαπέλυσαν επίθεση στην Καμπούλ - Αναφορές για νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδί

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σήμερα στρατιωτικό πλήγμα στην Καμπούλ, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Οι ίδιοι, διατηρώντας την ανωνυμία τους, είπαν ότι το πλήγμα είχε ως στόχο ύποπτα μέλη του ISIS-K, του αφγανικού παραρτήματος του Ισλαμικού Κράτους που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ την περασμένη Πέμπτη.

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι επικαλούνται τις πρώτες πληροφορίες και ότι αυτές πιθανόν να αλλάξουν. Νωρίτερα σήμερα δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) άκουσαν μια έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με έναν υπεύθυνο της πρώην αφγανικής κυβέρνησης η οποία ανατράπηκε από τους Ταλιμπάν πριν από δύο εβδομάδες, προκλήθηκε από ρουκέτα που «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έπληξε ένα σπίτι». Αυτό επιβεβαίωσαν και δύο αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters τονίζοντας ότι το σπίτι βρίσκεται σε μια περιοχή στη βόρεια πλευρά του αεροδρομίου.

Οι πρώτες εικόνες από βίντεο και φωτογραφίες κάνουν ήδη το γύρο των social media και δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μόλις λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του ISIS στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 200 ανθρώπους.

Επειτα από την επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανή» μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

And reports of a rocket attack in Kabul. Filmed by an eye witness shared with us. pic.twitter.com/HVnzn1vtUN