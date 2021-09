Επέστρεψαν στη Γη οι πρώτοι αστροναύτες του κινεζικού διαστημικού σταθμού - Είχαν μείνει στο διάστημα για τρεις μήνες

Επέστρεψαν στη Γη από το διάστημα οι τρεις Κινέζοι αστροναύτες, έπειτα από διαμονή ρεκόρ 90 ημερών στον κινεζικό διαστημικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή, σύμφωνα με το δημόσιο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Το πλήρωμα είχε απογειωθεί από την Κίνα στα μέσα Ιουνίου. Η αποστολή Σενζού-12 ήταν η πιο μακροχρόνια που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στο διάστημα από Κινέζους.

History was made again! The #Shenzhou-12 manned spaceflight mission was a complete success👏!

The three #taikonauts from the #Shenzhou-12 manned spaceflight mission have landed on earth safe and sound after the three-month space mission. #SpaceChina pic.twitter.com/hkh1C5wvlo