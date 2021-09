Τραγική τροπή φαίνεται ότι παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης της Γκάμπριελ Πετίτο (Gabby Petito), καθώς το FBI ανακοίνωσε ότι εντόπισε στο Εθνικό Πάρκο Γκραντ Τέτον, του Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, μια σορό που ταιριάζει στην περιγραφή της άτυχης 22χρονης. Συγκεκριμένα, το FBI ανακοίνωσε ότι ένα πτώμα που πιστεύεται ότι ήταν της Gabby Petito βρέθηκε από τους αστυνομικούς που πέρασαν το Σαββατοκύριακο, αναζητώντας ένα κάμπινγκ στα ανατολικά σύνορα του Εθνικού Πάρκου Γκραντ Τέτον.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, δήλωσε ένας πράκτορας του FBI. Οι λεπτομέρειες για το πού και πώς βρέθηκε το πτώμα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές και η αυτοψία δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Τρίτη σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες. «Η πλήρης ιατροδικαστική ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί για να επιβεβαιώσει 100% ότι βρήκαμε την Gabby, αλλά η οικογένειά της έχει ειδοποιηθεί», ανέφερε ο ειδικός πράκτορας του FBI, Τσαρλς Τζόουνς.

"He doesn't really believe I could do any of it" - Gabby Petito on her bf after explaining she has been working really hard to build a website and blog. Brian Laundrie, you're a fraud and everything will come to light. #GabbyPetito #brianlaundrie pic.twitter.com/6fTDvuhfvT