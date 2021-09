Σκηνές από ταινία γουέστερν κοντά στη μεθοριακή πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας στις ΗΠΑ με έφιππους συνοριοφύλακες να κυνηγούν μετανάστες από την Αϊτή. Μόνο που οι εικόνες είναι πραγματικότητα και όχι κάποια κινηματογραφική παραγωγή μες αποτέλεσμα να έχουν ξεσηκωθεί αντιδράσεις ενώ η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Οι συνοριοφύλακες είναι πάνω στα άλογά τους και με κάτι που μοιάζει με λάσο κυνηγούν τους μετανάστες που προσπαθούν παράτυπα να μπουν στη χώρα. Σε μία από αυτές φαίνεται ένας από τους έφιππους να έχει αρπάξει έναν άνθρωπο από το μπλουζάκι του. Σε άλλες φωτογραφίες φαίνονται οι συνοριοφύλακες που χρησιμοποιούν μαστίγια ή λάσο για να κρατήσουν τους μετανάστες στην πλευρά του ποταμού Ρίο Γκράντε που βρίσκεται στο Μεξικό.

Image Έφιπποι συνοριοφύλακες στον ποταμό Ρίο Γκράντε (πηγή: AP Photos)

«Είναι φρικτό να το βλέπεις», παραδέχθηκε η Τζεν Ψάκι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. «Δεν γνωρίζω την κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ σε ποιο πλαίσιο αυτή θα ήταν μια αποδεκτή συμπεριφορά», πρόσθεσε.

.@maryaliceparks: The crisis on the border in Del Rio...What is the White House’s message to Haitians immigrants seeking asylum? Is there a place for them?



Psaki: Well, I think it's important for people to understand...what's happening...It’s a challenging situation." pic.twitter.com/mhYhTxlYXp — Curtis Houck (@CurtisHouck) September 20, 2021

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε χθες Δευτέρα με τον Αϊτινό πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών «προκειμένου να επαναπατριστούν οι Αϊτινοί μετανάστες που βρίσκονται στα νότια σύνορα των ΗΠΑ», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι δύο άνδρες εξέφρασαν «την κοινή τους ανησυχία για την ασφάλεια των Αϊτινών πολιτών».

Οι έφιππες περιπολίες αναπτύχθηκαν την Κυριακή κοντά στον ποταμό Ρίο Γκράντε, όπου χιλιάδες μετανάστες, κατά κύριο λόγο Αϊτινοί, έχουν δημιουργήσει εδώ και ημέρες έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό κάτω από μια γέφυρα με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να εισέλθουν στις ΗΠΑ, δήλωσε ο επικεφαλής των συνοριοφυλάκων Ραούλ Ορτίς.

NEW: As of 7:15pm Del Rio time, here is what the situation under the international bridge looks like, where close to 15,000 migrants have camped out after crossing illegally. Many of the migrants have constructed makeshift shelters from sticks and plants. @FoxNews pic.twitter.com/i6tyPxSw25 September 19, 2021

«Τους ζήτησα να ελέγξουν αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους διακινητές», πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι «είναι δύσκολο να ελέγξει κανείς ένα άλογο μέσα σε ένα ποτάμι». Φαίνεται ότι για τον λόγο αυτό κάποιοι συνοριοφύλακες χρησιμοποίησαν μακριά χαλινάρια για τα άλογά τους, σχολίασε ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας. «Θα διεξαγάγουμε έρευνα για να βεβαιωθούμε ότι όντως αυτό συνέβη και σε αντίθετη περίπτωση θα δράσουμε», διαβεβαίωσε.