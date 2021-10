Banksy: Τιμή-ρεκόρ για το μισοκατεστραμμένο «Κορίτσι με το Μπαλόνι» - Πουλήθηκε σχεδόν 22 εκατ. ευρώ

«Το Κορίτσι με το Μπαλόνι», ένα από τα πιο γνωστά έργα του καλλιτέχνη, η αυτοκαταστροφή του οποίου κατά τη διάρκεια της πώλησής του σε δημοπρασία το 2018 είχε προκαλέσει πάταγο, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία του Sotheby’s στο Λονδίνο έναντι σχεδόν 21,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η τιμή πώλησης του έργου που μετονομάσθηκε «Η Αγάπη είναι στον Κάδο» (Love is in the Bin) ξεπέρασε εκείνη που έπιασε τον περασμένο Μάρτιο το «Game Changer», έργο του Banksy προς τιμήν του νοσηλευτικού προσωπικού για τη μάχη του ενάντια στην πανδημία που πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christies έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα είχαν δοθεί στο βρετανικό κρατικό σύστημα υγείας.

Στην ίδια αίθουσα πριν από τρία χρόνια, οι παρευρισκόμενοι ανατρίχιασαν όταν δευτερόλεπτα μετά την πώλησή του έργου «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι», αντί 1.042.000 στερλινών, μηχανισμός που ήταν κρυμμένος στο πλαίσιο του πίνακα κατέστρεψε το μισό κάτω μέρος του έργου. Με αυτήν την ενέργεια, που προκάλεσε σεισμό στους κύκλους της τέχνης, ο μυστηριώδης καλλιτέχνης ήθελε να καταγγείλει την «εμπορευματοποίηση» της αγοράς της τέχνης.

Πριν από εκείνη τη δημοπρασία, το έργο «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι», που φιλοτεχνήθηκε το 2002 σε τοίχο του νότιου Λονδίνου, εθεωρείτο το αγαπημένο έργο των Βρετανών. «Όταν “Το Κορίτσι με το Μπαλόνι” αυτοκαταστράφηκε στην αίθουσα πώλησης, ο Banksy προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση που από τότε έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο», δήλωσε σήμερα ο Άλεξ Μπράνζικ, επικεφαλής του τμήματος σύγχρονης και μοντέρνας τέχνης του Sotheby’s. «Κατά τη διάρκεια εκείνης της αξέχαστης βραδιάς, ο Banksy δεν κατέστρεψε ένα έργο τέχνης τεμαχίζοντάς το, αλλά αντίθετα δημιούργησε ένα», συμπλήρωσε.