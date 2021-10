Σφοδρές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνική δικτύωσης για το δείπνο του Τζο Μπάιντεν και της συζύγου του σε εστιατόριο της Ουάσιγνκτον, καθώς κανένας από τους δύο δεν φορούσε μάσκες. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αναγκάστηκε να πάρει θέση για το ζήτημα.

Το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μαζί με την σύζυγό του, Τζιλ, βγήκαν να γευματίσουν σε ένα γνωστό ιταλικό εστιατόριο στην Ουάσιγκτον. Φωτορεπόρτερ απαθανάτισαν όμως το ζευγάρι σε στιγμή που δεν φορούσαν μάσκες για τον κορονοϊό. Οι εικόνες από την βραδινή τους έξοδο έκαναν τον γύρο των ΜΜΕ και ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων.

Μάλιστα, το εστιατόριο που επισκέφτηκαν ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του αναφέρει στο site του: «Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC και το εκτελεστικό διάταγμα του Δημάρχου, Muriel Bowser, όλα τα άτομα άνω των 2 ετών πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο κατά τη διάρκεια του γεύματος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων, θέση για τις εικόνες που κυκλοφόρησαν από την βραδινή έξοδο του προέδρου θέση πήρε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Νομίζω ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι μια φωτογραφία τους να βγαίνουν από ένα εστιατόριο αφού έφαγαν, με μάσκα στο χέρι – όπου δεν την είχαν βάλει ακόμα» είπε η Τζεν Ψάκι. «Θα έλεγα, φυσικά, ότι υπάρχουν στιγμές που όλοι δεν βάζουμε ξανά μάσκες όσο γρήγορα απαιτείται», πρόσθεσε.

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε το δέντρο γιατί θα χάσουμε το δάσος που δεν είναι άλλο από το να εμβολιάσουμε περισσότερους ανθρώπους, να βεβαιωθούμε ότι τα σχολεία και οι εταιρείες σε όλη τη χώρα μπορούν να κρατήσουν περισσότερους ανθρώπους ασφαλέστερους. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να επικεντρώνονται υπερβολικά σε χρονικές στιγμές που δεν αντικατοπτρίζουν την γενικότερη πολιτική» σημείωσε η Τζεν Ψάκι.

Αρκετοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον Μπάιντεν «υποκριτή», καθώς παραβίασε τους όρους που ο ίδιος έχει θέσει για την πανδημία: «Κάθε Αμερικανός απαιτεί μία εξήγηση από τον Τζο Μπάιντεν», «Οι υποκριτές πάντα θα υποκρίνονται» και «Μια ακόμη υπενθύμιση ότι οι κανόνες που επιβάλλονται από την άρχουσα τάξη ισχύουν μόνο για εμάς και όχι για εκείνους» είναι μόνο μερικά από τα σχόλια στο Twitter πολιτικών, δημοσιογράφων και άλλων γνωστών προσώπων στις ΗΠΑ.

WATCH 🚨 Biden recorded breaking Washington DC's mask mandate by walking through an Italian restaurant ‘Fiola Mare’ without a mask pic.twitter.com/I1b7NbiY0C

President Biden leaving the restaurant after date night with the First Lady (who ducked out moments before as he looked to triage some selfie requests). pic.twitter.com/q2AMku5AHL