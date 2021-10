Η τραγωδία έχει συνταράξει την παγκόσμια κοινή γνώμη και κυρίως το Χόλιγουντ, ωστόσο, το τι πραγματικά έγινε και ο Αλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, είναι το πλέον βασανιστικό ερώτημα που έχουν οι πάντες στο μυαλό τους. Η αστυνομία προσπαθεί να ρίξει φως στο ερώτημα πώς μια αληθινή σφαίρα βρέθηκε μέσα σε ένα όπλο που υποτίθεται πως έπρεπε να έχει μέσα στη γεμιστήρα του άσφαιρα! Τα γυρίσματα της γουέστερν ταινίας «Rust» σταμάτησαν και πλέον όλοι μιλάνε για ένα θρίλερ.

Όπως μάλιστα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, ο ηθοποιός ήταν τόσο σοκαρισμένος από τη φρικτή τροπή που πήρε το γύρισμα που επαναλάμβανε διαρκώς «Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;». Εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής επέμεινε ότι το όπλο ήταν ρέπλικα και ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Και πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους συμβάντα είναι μεν σπάνια αλλά συμβαίνουν. Η υπόθεση πάντως παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Ο Αλεκ Μπάλντουιν οδηγήθηκε στο γραφείο του Σερίφη για να ανακριθεί αλλά δεν συνελήφθη και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η υπόθεση όμως φαίνεται πως λαμβάνει ανεξέλεγκτη τροπή αφού σωματείο που ειδικεύεται στα όπλα που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα ταινιών του Χόλιγουντ ανέφερε στη Daily Mail ότι το φυσίγγιο που σκότωσε την άτυχη γυναίκα ήταν αληθινό και όχι άσφαιρο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν εάν το περιστατικό ήταν ατύχημα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε, Χουάν Ρίος. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και η έρευνα παραμένει ανοιχτή, πρόσθεσε. «Προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τώρα πώς και ποιος τύπος βλήματος χρησιμοποιήθηκε στο πυροβόλο όπλο», είπε. Το περιστατικό συνέβη περίπου στη 1:50 μ.μ. τοπική ώρα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, Rust Movie Productions LLC, δήλωσε ότι «όλο το καστ και το συνεργείο είναι συντετριμμένοι από τη σημερινή τραγωδία και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Halyna. Διακόψαμε την παραγωγή της ταινίας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα της αστυνομίας του Σάντα Φε». Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican μετέδωσε πως ο Αλεκ Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών.

