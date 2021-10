Σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου Αρειανοί εισβάλουν στις ΗΠΑ, ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και ο Όρσον Ουέλς γίνεται διάσημος

Ήταν ημέρα Κυριακή. Πρωινό στις 30 Οκτωβρίου του 1938… Εκατοντάδες άνθρωποι στην ανατολική μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν έντρομοι ξεχυθεί στους δόμους κοιτάζοντας με αγωνία τον ουρανό.

Στα αστυνομικά τμήματα στα τηλεφωνικά κέντρα είχαν αποσυνδέσει τις συσκευές. Οι υπάλληλοι στα γραφεία των εφημερίδων παρακολουθούσαν πίσω από μισόκλειστες γρίλιες τον πανικό του κόσμου.

Διαβάστε επίσης: «Χρονοταξιδιώτης» προβλέπει ότι εξωγήινοι θα εμφανιστούν στη Γη το 2022 και θα γίνει πόλεμος

Κάποιοι οικογενειάρχες, είχαν πάρει τα όπλα και ήταν έτοιμοι με κάθε θυσία να προστατεύουν τους δικούς τους. Κάποιοι άλλοι, οι πιο τρομοκρατημένοι, είχαν σκεφτεί να αυτοκτονήσουν. Οι μισές Πολιτείες της Αμερικής του Ρούσβελτ το είχαν πια καταλάβει καλά: Ερχόταν το τέλος του κόσμου.

Ήταν απλά μια ραδιοφωνική εκπομπή...

Τι είχε γίνει; Το επόμενο πρωινό από τις εφημερίδες ξεκαθαρίστηκε η κατάσταση και ο κόσμος, ο πολύς κόσμος γύριζε σπίτια του βρίζοντας και απειλώντας: Οι «New York Times» στην πρώτη τους σελίδα, έγραφαν ότι «Ένα τεράστιο κύμα μαζικής υστερίας κυρίευσε χιλιάδες ακροατές του ραδιοφώνου, κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι άρχισε διαπλανητική διαμάχη με την εισβολή των Αρειανών να σπέρνει τον θάνατο και την καταστροφή στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Νέα Υόρκη».

Image Ο Όρσον Ουέλς έγραψε την Ιστορία του ραδιοφώνου με μια μόνο εκπομπή. Και την Ιστορία του κινηματογράφου με μια μόνο ταινία. Μοναδικός... (Πηγή: Ap Photos)

Η αιτία του κακού άκουγε στο όνομα Όρσον Ουέλς! Στα 23 του τότε ο μετά λίγα χρόνια διάσημος ηθοποιός και σκηνοθέτης κατάφερε να αναστατώσει μια χώρα ολόκληρη. Τι είχε κάνει; Από την εκπομπή του CBS «The Mercury Theatre on the Air» μετέδωσε μία δραματοποιημένη εκδοχή του μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας του H.G. Wells «Ο πόλεμος των κόσμων». Οι Αρειανοί εξαπέλυαν επίθεση στη Γη και χιλιάδες Αμερικανοί δεν έδωσαν σημασία στα μηνύματα ότι επρόκειτο απλά για μια θεατρική μετάδοση και βγήκαν στους δρόμους… να πολεμήσουν τους εξωγήινους.

Η εκπομπή είχε ξεκινήσει με χαλαρή μουσική από τον Ramón Raquello και την τότε διάσημη ορχήστρα του και εκεί κάπου διακόπηκε απότομα για… ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Το δελτίο ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί εκρήξεις στον Άρη και κάνοντας σύνδεση με το αστεροσκοπείο του Πρίνστον ο καθηγητής Ρίτσαρντ Πίρσον - τον οποίο υποδύθηκε ο Ουέλς - διαβεβαίωνε τους ακροατές ότι δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό.

Η κατάσταση ξέφυγε...

Λίγες στιγμές αργότερα όμως αλλά λίγο αργότερα οι πληροφορίες μιλούν για σύγκρουση μετεωρίτη στη Γη. Ο μετεωρίτης έπεσε στο Νιου Τζέρσεϊ και ένας Αρειανός βγήκε από μέσα! Ο εξωγήινος είχε μαζί του κι άλλους, εκατοντάδες χιλιάδες, που σκότωναν χωρίς έλεος. Πρώτα τους θύματα εθνοφρουροί στο Σικάγο και στο Σεντ Λιούις. Όταν ένας «απεσταλμένος» στην περιοχή της εισβολής μετέδοσε ότι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, όσοι άκουγαν κοιτάχτηκαν με νόημα και τρόμο και βγήκαν στους δρόμους.

Χρόνια μετά, μία έρευνα του πανεπιστημίου του Πρίνστον αποκάλυψε ότι περίπου 1,2 από τα 6 εκατομμύρια ακροατών έπεσαν θύματα της φάρσας.

Όταν το μακελειό, που επικρατούσε στους δρόμους Πολιτειών, έφτασε στα αφτιά του Όρσον Ουέλς, διέκοψε την μετάδοση και ενημέρωσε - έντρομος - τους ακροατές πως όλα ήταν απλά η ανάγνωση ενός δραματοποιημένου μυθιστορήματος. Ο Ουέλς φοβήθηκε ότι η καριέρα του θα είχε καταστραφεί μετά το γεγονός αυτό. Όμως είχε εκτιμήσει λάθος τις διαθέσεις των συμπατριωτών του και ένας… Πολίτης Κέιν τον περίμενε τρία χρόνια μετά, να τον θεοποιήσει στο Χόλιγουντ.

Ο οργανισμός που επέβλεπε τον ραδιοφωνικό τομέα των ΗΠΑ, κάτι σαν το δικό μας ΕΣΡ ήταν… καταπέλτης: «Να είστε πιο προσεκτικοί την επόμενη φορά»… Αλλά δεν διευκρίνισε σε ποιους απευθυνόταν. Στην ομάδα του Ουέλς ή στους εύπιστους Αμερικανούς;