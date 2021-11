Travis Scott: «Είμαι συντετριμμένος» - Τα πρώτα λόγια του ράπερ για την τραγωδία με 8 νεκρούς σε συναυλία του

«Είμαι συντετριμμένος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο» λέει ο Travis Scott για την τραγωδία με 8 νεκρούς και πολλούς τραυματίες σε συναυλία του στο Τέξας. O Travis Scott εκφράζει τη λύπη και την απογοήτευσή του για την ασύλληπτη τραγωδία στη διάρκεια της συναυλίας του στο Astroworld Festival. Λίγες μόλις ώρες μετά την τραγωδία με 8 νεκρούς και ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της τραγωδίας, ο ράπερ μίλησε για το τραγικό συμβάν.

Σε ανάρτησή του χθες στο Instagram, ο Travis Scott έγραψε ότι ήταν «συντετριμμένος» και ότι προσπαθεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των οικογενειών των θυμάτων». Υποστήριξε ακόμη πως δεν γνώριζε τι συνέβαινε και «δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Τα σχετικά βίντεο που ανέβηκαν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικονίζουν τους παρευρισκόμενους στη συναυλία να ουρλιάζουν συνεχώς και πολλούς να φωνάζουν «σταμάτα τη συναυλία» ενώ δεκάδες στριμώχνονταν στο μπροστινό μέρος της σκηνής, άλλοι δεν άντεξαν και κατέρρευσαν με τους παρευρισκόμενους να τους ποδοπατούν. Υπάρχουν, όμως, και βίντεο που δείχνουν τα ασθενοφόρα να μπαίνουν στο φεστιβάλ και άλλους να χορεύουν ασταμάτητα πάνω σε αυτά.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η αστυνομία αναμένει την έρευνα του ιατροδικαστή για να εξακριβώσει τα αίτια του θανάτου των 8 ανθρώπων, την ώρα που οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενος «κάποιος να έκανε ενέσεις με ναρκωτικά στους νεαρούς».

«Οι θαυμαστές μου είναι όλος ο κόσμος για μένα και θέλω πάντα να τους αφήνω μια θετική εμπειρία», έγραψε ο ράπερ στην επίμαχη ανάρτησή του στο Instagram το Σάββατο. «Όποτε καταλαβαίνω ότι κάτι συμβαίνει, ξέρετε, σταματάω την συναυλία και ζητάω τη βοήθεια των αστυνομικών. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ τη σοβαρότητα της κατάστασης», πρόσθεσε. «Γι' αυτούς που χάθηκαν, προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε τις οικογένειές τους, ώστε να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε ο Travis Scott.

A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/ZZuCnXqeDd