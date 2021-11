Sophia Urista: Είναι η Νο1 σκηνή ντροπής on stage; Τo extreme Top-8 στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής

Η ξαφνική... έμπνευση που είχε η Sophia Urista να ουρήσει επάνω στο πρόσωπο του θαυμαστή της προκάλεσε αηδία παγκοσμίως. Η ίδια σαν να ήταν στην τουαλέτα του σπιτιού της, φώναξε έναν θαυμαστή της στη σκηνή, κατέβασε το παντελόνι της και αδιαφορώντας για τα βλέμματα, ούρησε στο πρόσωπό του. Το βίντεο που έδειχνε την αλλόκοτη ενέργειά της έκανε τον γύρο των Μέσων διεθνών, με αποτέλεσμα η Sophia Urista να αναγκαστεί να ζητήσει συγγνώμη από τους φαν της. «Πάντα ξεπερνούσα τα όρια στη μουσική μου και στη σκηνή. Εκείνο το βράδυ τα ξεπέρασα κατά πολύ. Ξέρω ότι κάποιοι πληγώθηκαν ή προσβλήθηκαν από αυτό που έκανα. Τους ζητώ συγγνώμη», ήταν το μήνυμα που έστειλε η τραγουδίστρια μετά τον σάλο.

Ομως, η Sophia Urista δεν είναι η μόνη τραγουδίστρια που έχει προκαλέσει αντιδράσεις on stage. Παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, από τον Μάικλ Τζάκσον έως τον Τζάστιν Μπίμπερ και από τον Τζίμι Χέντριξ έως τους Kings of Leon, έχουν μείνει στην ιστορία για τα παρατράγουδα που έκαναν στη σκηνή. Ποιος, άλλωστε, θα ξεχάσει ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ έκανε έμετο σε live του ή ότι ο «βασιλιάς της ποπ», Μάικλ Τζάκσον, έπαθε εγκαύματα στο κεφάλι από φωτιά που έβαλε ο ίδιος. Ακολουθούν οι αναμφίβολα πιο extreme εμφανίσεις, που - όσο και αν περάσουν τα χρόνια - λάτρεις της μουσικής και μη θυμούνται...

Μάικλ Τζάκσον: Έπιασε φωτιά και έπαθε εγκαύματα στο κεφάλι του

Το 1983 ο Μάικλ Τζάκσον, 25 ετών τότε, μεσουρανούσε στη διεθνή σκηνή. Η Pepsi επιθυμούσε διακαώς να κλείσει συνεργασία μαζί του και το κατάφερε. Το κόνσεπτ ήταν απλό. Ο Μάικλ Τζάκσον θα τραγουδούσε και θα χόρευε πάνω στη σκηνή για τις ανάγκες του video clip. Από κάτω βρίσκονταν 3.000 θεατές. Παραλίγο, όμως, τα γυρίσματα πάνω στη σκηνή να καταλήξουν σε τραγωδία. Το απόγευμα της 27ης Ιανουαρίου ο Μάικλ Τζάκσον πήρε θέση πάνω στη σκηνή και άρχισε να κάνει αυτό που ήξερε καλύτερα από κάθε άλλον. Να χορεύει. Ο μηχανισμός των πυροτεχνημάτων τέθηκε σε εφαρμογή, ο Τζάκσον δεν πρόλαβε να κατέβει τα σκαλιά (βρισκόταν σε ανυψωμένο βάθρο) και οι σπίθες έπεσαν στα μαλλιά του, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά. Τεχνικοί και μέλη της παραγωγής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Το αποτέλεσμα ήταν να διακομιστεί στο νοσοκομείο με εγκαύματα β' και γ' βαθμού στο κεφάλι.

Τζίμι Χέντριξ: Έβαλε φωτιά στην κιθάρα του πάνω στη σκηνή

Η φωτιά εξακολουθεί να έχει την τιμητική της. Αυτή την φορά δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εσκεμμένη ενέργεια. Για πολλούς, ο Τζίμι Χέντριξ είναι ο σπουδαιότερος κιθαρίστας στην ιστορία της ροκ μουσικής. Παρά τη μεγάλη αρχική τους επιτυχία στην Ευρώπη, οι Experience αναγνωρίστηκαν στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού μετά την εμφάνισή τους στο «Monterey International Pop Festival», στις 18 Ιουνίου 1967. Στο τέλος της εμφάνισης τους, ο Χέντριξ έλουσε την κιθάρα του με βενζίνη, την φίλησε, άναψε ένα σπίρτο και της έβαλε φωτιά επί σκηνής.

Τζάνστιν Μπίμπερ: Έκανε έμετο την ώρα που χόρευε

Το 2012 ο Τζάσιν Μπίμπερ ήταν ακόμα ένα 18χρονο, αναδυόμενο ποπ αστέρι. Σε μια από τις συναυλίες του, την ώρα του performance, σταμάτησε απότομα, έσκυψε προς το δάπεδο της σκηνής κι έκανε έμετο. Στη συνέχεια κατέβηκε τις σκάλες, υποβασταζόμενος από δύο χορευτές. Επειτα από λίγο επέστρεψε και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά, αλλά η εικόνα καταγράφηκε από το πασίγνωστο δίκτυο TMZ και πέρασε στην ιστορία μαζί με τα υπόλοιπα ευτράπελα των συναυλιών.

Kings of Leon: Τους κουτσούλησαν τα περιστέρια και διέκοψαν τη συναυλία

Μερικά απρόοπτα έτυχαν και στα μέλη του συγκροτήματος Kings of Leon κατά την διάρκεια της συναυλίας τους στο Σαιντ Λούι το 2010. Οι Kings of Leon βγήκαν με όλη την καλή διάθεση για να ερμηνεύσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια, ωστόσο μερικά περιστέρια είχαν αντίθετη άποψη περί… μουσικής. Μόλις τρία τραγούδια μετά την εκκίνηση της συναυλίας, οι Kings of Leon έφυγαν από την πίστα διακόπτοντας την συναυλία καθώς είχαν δεχθεί ακατάπαυστα πυρά (κουτσουλιές) από κάτι περιστέρια τα οποία τους είχαν στήσει καρτέρι πάνω στα δοκάρια της σκηνής. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του συγκροτήματος ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους του συγκροτήματος, ωστόσο πρόσθεσε πως οι κουτσουλιές των πουλιών εκτός από αηδιαστικές μπορεί να είναι και τοξικές.

Ozzy Osbourne: Του πέταξαν νυχτερίδα και την δάγκωσε

Στις 20 Ιανουαρίου 1982, σε συναυλία στο Des Moines, ο Ozzy Osbourne δάγκωσε και αποκεφάλισε μια νυχτερίδα. Προς υπεράσπισή του, θεώρησε ότι ήταν ψεύτικη. Πολλοί λένε κιόλας ότι ήταν νεκρή, ανάμεσα σε αυτούς και το άτομο που υποστηρίζει ότι την πέταξε, αν και ο Ozzy το έχει αρνηθεί στο παρελθόν, λέγοντας πως τον δάγκωσε κιόλας. Ακόμα και έτσι βέβαια, πόσοι άνθρωποι θα επέλεγαν να αποκεφαλίσουν με τόσο ιδιαίτερο τρόπο μια νυχτερίδα, αληθινή ή ψεύτικη; Για την ιστορία, κατέληξε προληπτικά στο νοσοκομεία για να χορηγηθεί ενέσεις κατά της λύσσας.

Miley Cyrus: Άφησε τους θαυμαστές να της πιάσουν τα γεννητικά όργανα

Μπορεί να μην ούρησε όπως η Urista, αλλά η Miley Cyrus επέτρεψε σε δεκάδες θαυμαστές να της πιάσουν τα γεννητικά της όργανα. Πρόκειται για συναυλία του 2016. Η τραγουδίστρια, που έγινε γνωστή από την παιδική σειρά της Dinsey, Hannah Modanna, μεγαλώνοντας, άφησε πίσω την αθωότητά της. Στο βίντεο που ακολουθεί, πλησιάζει τους θαυμαστές της και αφήνεται στο άγγιγμά τους για μερικά δευτερόλεπτα.

Μαντόνα: Τα αξέχαστα φιλιά με την Κριστίνα Αγκιλέρα και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς επί σκηνής

Δεκαοκτώ χρόνια πριν, η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα, μαζί με τις Μπρίτνεϊ Σπίαρς και Κριστίνα Αγκιλέρα, είχαν βάλει... φωτιά στη σκηνή, ερμηνεύοντας το θρυλικό «Like a Virgin» και ανταλλάσσοντας «καυτά» φιλιά στο στόμα -τα οποία, ομολογουμένως, δεν μπόρεσε να πλησιάσει καμιά τους μέχρι τότε. Η Κριστίνα Αγκιλέρα το 2018 είχε πει πως της είχε φανεί κάπως περίεργο πως όλο το spotlight δόθηκε στο φιλί της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τη Μαντόνα και όχι στο δικό της.