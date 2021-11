Γερμανία: Ανακοινώθηκε η κυβέρνηση Σολτς - Τα υπουργεία που παίρνουν Φιλελεύθεροι και Πράσινοι

Η μετά Ανγκελα Μέρκελ εποχή είναι πλέον γεγονός στη Γερμανία. Ο υποψήφιος Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων (FDP) και την Προγραμματική Συμφωνία των εταίρων. Σε 177 σελίδες περιγράφονται οι πολιτικές στις οποίες κατέληξαν οι εταίροι έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο μηνών και θα εφαρμόσουν τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Εφόσον επικυρωθεί τις επόμενες ημέρες από τα κόμματα, η Συμφωνία θα μπορεί να υπογραφεί στις 6 Δεκεμβρίου και λίγες ημέρες μετά ο Όλαφ Σολτς (SPD) θα μπορεί να ορκιστεί νέος Καγκελάριος. Όπως ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι μελλοντικοί εταίροι, το υπουργείο Οικονομικών δίδεται στο FDP, ενώ τα υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομίας - Πολιτικής για το Κλίμα στους Πράσινους. Αντικαγκελάριος θα είναι ο συμπρόεδρος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ.

