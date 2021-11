Τουρκία: Πολίτες καλούν τον Ερντογάν να παραιτηθεί - Εκείνος... παραληρεί ως άλλος Κεμάλ Ατατούρκ

Την παραίτηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από την προεδρία της Τουρκίας, ζήτησαν αγανακτισμένοι πολίτες που το βράδυ της Παρασκευής (26/11) ξεχύθηκαν στους δρόμους. Κρατώντας κατσαρόλες στα χέρια, διαδήλωσαν για την εποχή της ακρίβειας που ζουν, μετά τη συνεχιζόμενη υποτίμηση της τουρκικής λίρας που έκανε νέα βουτιά 5% έναντι του δολαρίου και του ευρώ. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στην Τραπεζούντα φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ερντογάν και της κυβέρνησης για την τραγική οικονομική κατάσταση στη χώρα και τις αυξήσεις σε βασικά αγαθά.



Οι διαδηλωτές χτυπούσαν τις άδειες κατσαρόλες, φώναξαν συνθήματα όπως: «Το αίτημα όσων έχουν άδειες κατσαρόλες είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση», ενώ σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας με τους εξαγριωμένους πολίτες, όμως να μη σταματούν τη διαδήλωση: «Αυτή είναι η φωνή των φτωχών», «Τα χρέη μας συσσωρεύτηκαν στην πανδημία. Ποιος θα πληρώσει τα ενοίκια;», «Πώς θα ζήσουν οι φοιτητές;», «Πώς θα ''βγει'' ο μήνας των νοικοκυριών;», «Μας καταδίκασαν σε θάνατο και δεν θα σιωπήσουμε», ήταν μερικές μόνο από τις ατάκες που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της πορείας.



People are marching in Trabzon, Turkey's city that carries out nationalist and constant fascist attacks, with the slogans of 'Government resign'. This is a really interesting situation. an unexpected situation. #TurkeyProtests #Turkey #Hükümetİstifa pic.twitter.com/QJhjzPXjq7