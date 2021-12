Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς και νεκρούς σε σχολείο συγκλονίζει τις ΗΠΑ μετά την επίθεση 15χρονου μαθητή που δολοφόνησε ένα 16χρονο αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 14 και 17 ετών και τραυμάτισε άλλους οκτώ σε σχολείο στο Μίσιγκαν. Την ίδια στιγμή βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει πως η ψυχραιμία μαθητών απέτρεψε από το να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η λίστα του ανήλικου δολοφόνου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβηκε αρχικά στο TikTok και στη συνέχεια αναπαράχθηκε και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, ο 15χρονος υποδυόμενος τον αστυνομικό - που υποτίθεται έχει βρεθεί εκεί μετά τους πυροβολισμούς-, προσπαθούσε να πείσει μαθητές να του ανοίξουν την πόρτα και να μπει στην αίθουσα.

'Kids, sheriffs office. It's safe to come out.'

They didn't fall for it. Also have the shooters name. They've taken down his socials. RIP to the victims. #oxfordhighschool pic.twitter.com/XoQUtMhG91