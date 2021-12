Μέσα σε μόλις 3 λεπτά CEO εταιρείας που δραστηριοποιείται σε στεγαστικά δάνεια προχώρησε στην απόλυση 900 εργαζομένων. «Η απασχόλησή σας εδώ σταματάει αυτή την στιγμή», είπε ο διευθύνων σύμβουλος μέσω Zoom.

Ο CEO της Better.com, Vishal Garg επικαλέστηκε ως λόγο απόλυσης τη μειωμένη αποδοτικότητα και τη μειωμένη παραγωγικότητα των 900 εργαζομένων ανακοινώνοντάς τους πως απολύονται. «Εάν συμμετέχετε σε αυτή την κλήση, τότε βρίσκεστε στην άτυχη ομάδα, η οποία πρόκειται να απολυθεί. Η απασχόλησή σας εδώ σταματάει αυτή την στιγμή» ακούγεται να λέει ο Garg, σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε.

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG