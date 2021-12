Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Better.com, Vishal Garg, φιγουράρει στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία σήμερα, καθώς ένα βίντεο με τον ίδιο να απολύει 900 υπαλλήλους του μέσω κλήσης Zoom κατάφερε να γίνει το απόλυτο viral. Ένας από τους υπαλλήλους κατέγραψε την κλήση και τη διέρρευσε στο Διαδίκτυο και τώρα έχουν μάθει όλοι το όνομά του. Ποιος είναι, όμως, ο άνθρωπος που ίδρυσε την πρώτη online μεσιτική πλατφόρμα

Το Better.com αποτελεί ιδέα του Βίσαλ Γκαργκ και πρόκειται για την πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία μπορείς να αγοράσεις ακίνητη περιουσία. Ο Γκαργκ είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της One Zero Capital, μιας εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το βιογραφικό του στο LinkedIn. Μέχρι σήμερα, υπό την ηγεσία της Vishal, η Better.com έχει παράσχει πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικιακή χρηματοδότηση και πάνω από 16 δισεκατομμύρια δολάρια σε κυριότητα κεφαλαίων μέσω των Υπηρεσιών Better Cover και Better Settlement, των ασφαλιστικών τμημάτων της Better.com. Η Better.com έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό κεφάλαιο και υποστηρίζεται από τις SoftBank, L Catterton, Kleiner Perkins, Goldman Sachs, Ally Bank, American Express, Citi και άλλους επενδυτές

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG