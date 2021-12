Ο διευθύνων σύμβουλος της Better.com, Vishal Garg, είναι ο εργοδότης που απέλυσε μέσω Zoom 900 υπαλλήλους του. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να γίνει viral, φιγουράροντας στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία όχι ως ένας καλός εργοδότης, αλλά ως ένας απάνθρωπος και σκληρός, που δεν διστάζει να απολύει μαζικά κόσμο. Και φυσικά, η απόφασή του αυτή προκάλεσε σάλο και κατακραυγή, με τον ίδιο να φτάνει σε σημείο να ζητά - εκ των υστέρων - συγγνώμη. Βέβαια, παρά τη συγγνώμη που αναγκάστηκε να πει, δεν πήρε πίσω καμία απόλυση ο CEO της αμερικανικής εταιρείας παροχής ενυπόθηκων δανείων.

Διαβάστε ακόμη: Βραζιλία: Δολοφόνησαν 21χρονη επειδή σχολίασε έμπορο ναρκωτικών - Έσκαψε τον τάφο της

«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκα τις απολύσεις την περασμένη εβδομάδα. Δεν κατάφερα να επιδείξω τον απαιτούμενο σεβασμό και την εκτίμηση στους ανθρώπους που συνεισέφεραν στην Better.com», έγραψε ο Vishal Garg. Και συμπλήρωσε: «Πήρα την απόφαση να προχωρήσω σε απολύσεις, αλλά η επικοινωνία δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Πράττοντας έτσι, σας ντρόπιασα. Ο τρόπος με τον οποίο κοινοποίησα την είδηση, χειροτέρευσε μια ήδη δύσκολη κατάσταση. Λυπάμαι βαθιά και δεσμεύομαι να διδαχθώ από την κατάσταση. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για όλα όσα καταφέρατε στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών», κατέληξε ο CEO της Better.com, αλλά στην ανακοίνωσή του δεν μάζεψε ούτε μία απόλυση.

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG