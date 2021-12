NASA: Το ελικοπτεράκι Ingenuity πραγματοποίησε την 18η πτήση του στον Άρη

Το ρομποτικό μικρό ελικόπτερο Ingenuity της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) - το πρώτο που έχει πετάξει σε άλλον κόσμο - συνεχίζει ακάθεκτο, μετά το προσωρινό τεχνικό πρόβλημα που το είχε καθηλώσει στο έδαφος του Aρη για περίπου δύο εβδομάδες, και μόλις πραγματοποίησε την 18η πτήση του. Όπως ανακοίνωσε το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στη Νότια Καλιφόρνια, το Ingenuity πέταξε αυτή τη φορά σε απόσταση 230 μέτρων με ταχύτητα 9 χιλιομέτρων την ώρα, προσθέτοντας άλλα 124,3 δευτερόλεπτα στον συνολικό χρόνο πτήσης του στον γειτονικό πλανήτη, ο οποίος έχει πλέον φτάσει σχεδόν τα 33 λεπτά.

Unique footage of NASA’s Ingenuity helicopter taking its 13th flight on Mars! pic.twitter.com/7n2u6wDQMJ

Το βάρους 1,8 κιλών drone είχε φτάσει στον 'Αρη μαζί με το ρόβερ Perseverance φέτος τον Φεβρουάριο και έκτοτε η απόδοση του έχει εντυπωσιάσει τους επιστήμονες και μηχανικούς της NASA, μεταξύ των οποίων κομβικό ρόλο παίζει ο Ελληνοαμερικανός Τέντι (Θεόδωρος) Τζανέτος. Στις 5 Δεκεμβρίου είχε χαθεί η ραδιοεπικοινωνία μεταξύ του Ingenuity και του Perseverance, με συνέπεια το πρώτο να παραμείνει ακίνητο έως αυτή την εβδομάδα, οπότε πέταξε ξανά.

NASA Denies It Used the Doomed Log4j in Its Mars Ingenuity Helicopter https://t.co/kJisC5eQE8 pic.twitter.com/N80IzUbeyz