Τζο Μπάιντεν: Ψύχραιμος δέχθηκε υβριστικές... ευχές από οπαδό του Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέστη μάλλον στωικά εξύβριση από πολίτη κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων, όταν πατέρας οικογένειας την έκλεισε χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη, βαριά προσβλητική έκφραση, πολύ δημοφιλή στις τάξεις των οπαδών του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του Τζιλ τήρησαν την παράδοση που θέλει τους προέδρους των ΗΠΑ και τις συντρόφους τους να συνομιλούν με ορισμένους ανθρώπους που τηλεφωνούν στην ειδική γραμμή για την παρακολούθηση της πορείας του Άι Βασίλη, την οποία χειρίζεται από το 1955 η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD).

Μέσω βιντεοσύνδεσης από τον Λευκό Οίκο, μίλησαν με έναν άνδρα που είπε πως τον λένε «Τζάρεντ», πατέρα τεσσάρων παιδιών. Αφού μίλησε για λίγο με τα παιδιά, τα οποία ρώτησε τι δώρα ήθελαν και κατόπιν τα παρότρυνε να κοιμηθούν νωρίς, ο κ. Μπάιντεν αντάλλαξε μερικά λόγια με τον πατέρα, υπογραμμίζοντας πως και οι δυο τους έχουν γιους που τους λένε Χάντερ.

Κλείνοντας τη συνδιάλεξη, ο αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα» στον συνομιλητή του. Ο τελευταίος απάντησε «σας εύχομαι κι εσάς ευτυχισμένα, καλά Χριστούγεννα» προτού κλείσει με τη φράση «Let's go Brandon». «‘Let's go Brandon’, σύμφωνοι», αποκρίθηκε ο κ. Μπάιντεν, χωρίς να αντιδράσει σε αυτή την κωδικοποιημένη φράση, η οποία στην πραγματικότητα σημαίνει «Fuck you Biden» («Μπάιντεν, άντε γ...»).

Δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο πρόεδρος κατάλαβε τη βρισιά· η Τζιλ Μπάιντεν πάντως αντέδρασε με ένα αμήχανο γελάκι και γυρίζοντας τα μάτια. Το απόσπασμα αυτό του βίντεο από τη συνδιάλεξη έγινε αμέσως ανάρπαστο στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να εξαίρουν τον αμερικανό πρόεδρο επειδή παρέμεινε απαθής.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου, όταν μια δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου NBC, που έπαιρνε συνέντευξη από τον οδηγό αγώνων ράλι Μπράντον Μπράουν έπειτα από νίκη του σε σιρκουί του NASCAR, υψώνοντας τη φωνή της για να καλύψει την οχλαγωγία από τις εξέδρες των θεατών, είπε: «Μπορείτε να ακούσετε τις φωνές του πλήθους: ‘Εμπρός Μπράντον!’ (‘Let's Go Brandon’)».

Στην πραγματικότητα, το πλήθος ακουγόταν αρκετά ευκρινώς να φωνάζει «Fuck you Biden!» («Μπάιντεν, άντε γ...»).

Το λάθος, ή η προσπάθεια της δημοσιογράφου να ευπρεπίσει αυτό που διαμειβόταν, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε σλόγκαν, που επιτρέπει την εξύβριση του Τζο Μπάιντεν χωρίς να προφέρει κανείς την «F word», τη θεωρητικά αυστηρά απαγορευμένη βρισιά (24906476).

Πέραν των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί πρώτης τάξης έχουν χρησιμοποιήσει έκτοτε τη συγκεκριμένη κωδικοποιημένη διατύπωση.