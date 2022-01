Ολλανδία: Συλλήψεις και τραυματισμοί σε διαδήλωση κατά του lockdown

Μέλη των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών της ολλανδικής αστυνομίας με γκλοπ και ασπίδες διέλυσαν ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων, που είχαν συγκεντρωθεί την Κυριακή (02/01) στο Άμστερνταμ, για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων lockdown για την αναχαίτιση της Covid-19 και κατά των εμβολιασμών.

Οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των δύο ανθρώπων απαγορεύονται βάσει των περιορισμών που επέβαλε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αποτρέψει το ενδεχόμενο η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού να κατακλύσει το ήδη πιεσμένο υγειονομικό σύστημα της Ολλανδίας.Τουλάχιστον 30 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αναφέρει η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

