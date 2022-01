Καζακστάν: Στρατιώτες πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών στην κεντρική πλατεία της Αλμάτι

Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στο Καζακστάν​​​​​, αφού όπως έγινε γνωστό ο πρόεδρος της χώρας έδωσε εντολή στον στρατό να βγει στους δρόμους και να καταστείλει την εξέγερση των πολιτών με αφορμή τις εκρηκτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Οπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στρατιώτες πυροβολούν εναντίον διαδηλωτών στην κεντρική πλατεία της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν. Νωρίτερα, τα πρακτορεία ειδήσεων AFP και Reuters επιβεβαίωσαν πως ακούγονταν πυροβολισμοί στο κέντρο της Αλμάτι, ενώ πολλές ριπές όπλων ακούστηκαν από τη συνοικία του δημαρχείου, το οποίο βρέθηκε χθες στο στόχαστρο εκατοντάδων διαδηλωτών.

Διαβάστε ακόμη: Εισβολή στο Καπιτώλιο: Σαν σήμερα η πιο μαύρη σελίδα στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ - Ομιλίες από Μπάιντεν και Τραμπ

Η κυβέρνηση του Καζακστάν προσπαθεί «να σταθεροποιήσει την κοινωνικο - οικονομική κατάσταση με την επιβολή πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, αλλά και την προσωρινή αναστολή εισόδου ξένων στη χώρα, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει. Η κατάσταση θυμίζει χάος μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στην πόλη Αλμάτι από την αστυνομία και τον στρατό και ο φόρος αίματος είναι ήδη βαρύς.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει περισσότερες από 2.000 συλλήψεις διαδηλωτών, δεκάδες έπεσαν νεκροί και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν από την περασμένη Κυριακή. Οι αρχές του Καζακστάν αποδίδουν τις ταραχές σε «οργανωμένες από ξένα συμφέροντα συμμορίες τρομοκρατών» και κάνουν λόγο για «εξουδετέρωση δεκάδων ταραξιών». Μαζικές ήταν και οι συλλήψεις.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε πως το Καζακστάν ανέστειλε προσωρινά την είσοδο στη χώρα των ξένων, επικαλούμενο πηγές της πρεσβεία του Καζακστάν στο Ουζμπεκιστάν. Εν τω μεταξύ η Μόσχα ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Καζάκου προέδρου για αποστολή δυνάμεων και έδωσε βοήθεια... εξ ουρανού. Ρώσοι αλεξιπτωτιστές έφτασαν από νωρίς το μεσημέρι στη χώρα και πραγματοποιούν «αντιτρομοκρατική επιχείρηση», όπως τη χαρακτηρίζουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τη Ρωσία να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία του Καζακστάν, ενώ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση προς όλες τις πλευρές. «Η βία πρέπει να σταματήσει. Καλούμε, επίσης, για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και μια ειρηνική επίλυση της κατάστασης. Τώρα, προφανώς, η ΕΕ είναι έτοιμη και πρόθυμη να στηρίζει έναν διάλογο στη χώρα», τόνισε εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν.

ΗΠΑ, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ενωση καλούν για «αυτοσυγκράτηση»

Η προεδρία των ΗΠΑ κάλεσε τις αρχές του Καζακστάν να επιδείξει «αυτοσυγκράτηση» και εξέφρασε την ευχή οι διαδηλώσεις να είναι «ειρηνικές», με την εκπρόσωπό της Τζεν Ψάκι να διαψεύδει κατηγορηματικά τις «ψευδείς κατηγορίες της Ρωσίας» περί αμερικανικής υποκίνησης των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν τη χώρα. «Αυτό είναι απόλυτα ψευδές» και εντάσσεται στη «ρωσική στρατηγική παραπληροφόρησης», επέμεινε. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Νεντ Πράις ανέφερε πως η Ουάσινγκτον «καταδικάζει τις βίαιες ενέργειες και την καταστροφή περιουσιών και καλεί σε αυτοσυγκράτηση τόσο τις αρχές όσο και τους διαδηλωτές».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία. Η Ρωσία κάλεσε να υπάρξει ειρηνική επίλυση της κρίσης «εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των νόμων και μέσω διαλόγου και όχι μέσω ταραχών στους δρόμους». Ο ΟΗΕ «παρακολουθεί με ανησυχία την κατάσταση», σημείωσε χθες ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, προσθέτοντας πως είναι «πολύ σημαντικό (...) οι πάντες να δείξουν αυτοσυγκράτηση, να απόσχουν από τη βία και να προωθήσουν τον διάλογο».

Πήραν φωτιά οι τιμές του ουρανίου

Στο μεταξύ την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές του ουρανίου, καθώς το Καζακστάν καλύπτει το 40% των ποσοτήτων που διατίθενται στη διεθνή αγορά. Η Kazatomprom, η μεγαλύτερη παραγωγός ουρανίου στον κόσμο, ανέφερε σήμερα ότι λειτουργεί κανονικά με κανέναν αντίκτυπο στην παραγωγή ή τις εξαγωγές. «Η εξόρυξη ουρανίου συνεχίζεται σύμφωνα με το σχέδιο να μην υπάρξουν διακοπές. Η εταιρεία τηρεί τα συμβόλαιά της εξαγωγών», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Εικόνες φρίκης από χρήστες του Twitter

Την ίδια ώρα, χρήστες του Twitter υποστηρίζουν ότι στην πόλη υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές, που πυροβολούν εν ψυχρώ διαδηλωτές! Υπάρχουν μάλιστα και βίντεο που δείχνουν σακούλες με πτώματα στοιβαγμένες σε πολλά σημεία. Όπως μετέδωσε νωρίτερα το Reuters, επικαλούμενο ανταποκριτές του που βρίσκονται στο Καζακστάν, θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και δεκάδες στρατιώτες μπήκαν στην κύρια πλατεία της Αλμάτι, όπου είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης για τρίτη ημέρα. Πυροβολισμοί ακούστηκαν καθώς οι στρατιώτες προσέγγιζαν το πλήθος, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

The people of Kazakhstan have overthrown their government and stormed parliament. #KazakhstanProtests 🇰🇿👇 pic.twitter.com/jOmwTfKsK4 — James Dodd (@mrjamiedodd) January 5, 2022

Κατά τις διαδηλώσεις στο Καζακστάν, ο πρόεδρος της χώρας αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια από συμμαχία για την ασφάλεια υπό τη Ρωσία, η οποία προσεφέρθη να αποστείλει ειρηνευτικές δυνάμεις.

Ο πρόεδρος Κάσιμ - Γιομάρτ Τοκάγεφ ανακοίνωσε πως διέταξε τον στρατό να επέμβει για να αποκατασταθεί η τάξη και να τερματιστούν οι ταραχές που άρχισαν με αφορμή την αύξηση της λιανικής τιμής της ενέργειας αλλά μοιάζουν να μετατράπηκαν πολύ γρήγορα σε εξέγερση. «Συμμορίες τρομοκρατών» ενεπλάκησαν σε μάχη με αλεξιπτωτιστές στην Αλμάτι, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους, σύμφωνα με τον οποίο το Καζακστάν δεν είναι απλά αντιμέτωπο με μια «απειλή» αλλά με κίνδυνο κατάλυσης «του κράτους».

Comunque in kazakhstan c'è una guerra civile in corso, contro il caro gas

Il governo a Dichiarato lo stato di emergenza

Così per dire eh! pic.twitter.com/eyQdBJc24S — ♎Barbabianconero2🇮🇹 #Maria #Giuseppe#BuonNatale (@Bart24196701) January 6, 2022

Ο κ. Τοκάγεφ επιβεβαίωσε επίσης ότι ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τον Οργανισμό του Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας (ΟΣΣΑ), θεσμό στον οποίο συμμετέχουν πρώην σοβιετικές δημοκρατίες υπό την ηγεσία της Ρωσίας. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΟΣΣΑ, ο αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, επιβεβαίωσε πως θα αναπτυχθεί «ειρηνευτική αποστολή» στο Καζακστάν κατόπιν αιτήματος του Αλμάτι.

Ο Ερσάν Μπαμπακουμάροφ, αντιδήμαρχος της Αλμάτι, ανακοίνωσε ότι η κατάληψη του αεροδρομίου της πόλης τερματίστηκε. Αρκετές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πτήσεις προς και από την πόλη μετά την κατάληψή του από πλήθος ανθρώπων χθες Τετάρτη. Σε αρκετά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram έχουν αναρτηθεί βίντεο που απαθανατίζουν επιχειρήσεις του στρατού εναντίον διαδηλωτών, ορισμένα στην Αλμάτι. Στα βίντεο ακούγονται πυρά και ουρλιαχτά.

Πριν από τις ανακοινώσεις του προέδρου Τοκάγεφ, το υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε τους θανάτους οκτώ αστυνομικών και ανδρών της Εθνοφρουράς και τους τραυματισμούς άλλων 317. Δεν έδωσε απολογισμό θυμάτων μεταξύ των διαδηλωτών· υπάρχουν πληροφορίες για χιλιάδες τραυματίες.

#Kazakhstan protesters force government to resign, take over airport, demand changespic.twitter.com/4RhoUsFb5B — Emily Schrader - אמילי שריידר (@emilykschrader) January 6, 2022

Οι διαδηλώσεις εξαιτίας της αύξησης της τιμής του αερίου το Σαββατοκύριακο μετατράπηκαν σε αληθινές μάχες τις τελευταίες δύο ημέρες. Η κυβέρνηση υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο, που ανακοίνωσε πως την αποδέχθηκε. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν πως ο ίδιος ο κ. Τοκάγεφ επρόκειτο επίσης να παραιτηθεί ή να φύγει από τη χώρα διαψεύστηκαν κατηγορηματικά από τον ίδιο.

Η βία έχει επίκεντρο την οικονομική μητρόπολη του Καζακστάν, την Αλμάτι. Βίντεο από τα επεισόδια εικονίζουν τις δυνάμεις επιβολής της τάξης να χρησιμοποιούν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να διαλύσουν διαδηλωτές, με φόντο καμένα αυτοκίνητα. Ο πρόεδρος ανήγγειλε χθες πολιτικές μεταρρυθμίσεις σύντομα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Επιπλέον, ανακοίνωσε πως αναλαμβάνει τον ρόλο του επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας του Καζακστάν, αξίωμα που κατείχε μέχρι χθες ο πρώην πρόεδρος Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, που διατηρούσε εν μέρει την εξουσία παρότι έπαψε να είναι ο αρχηγός του κράτους το 2019.

The people of Kazakhstan now appear to have guns. https://t.co/V3OsbBsizA — Joan (@England17Joan) January 6, 2022

«Το συνταγματικό μου καθήκον είναι να βρίσκομαι μαζί με τον λαό. Μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή τη μαύρη σελίδα στην ιστορία του Καζακστάν», είπε ο Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ. Η παραίτηση της κυβέρνησης κάθε άλλο παρά αποκλιμάκωσε τις διαμαρτυρίες. Βίντεο που μεταδόθηκαν χθες από την Αλμάτι εικόνιζαν κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο στις φλόγες, ενώ μεταδόθηκαν από ΜΜΕ της χώρας πληροφορίες περί επίθεσης περί εφόδου σε κατοικία που χρησιμοποιεί ο αρχηγός του κράτους στη μεγαλούπολη και εμπρησμού της.

Η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο, που πιστεύεται ότι έγινε κατ’ εντολή των αρχών για να δυσκολέψει η επικοινωνία μεταξύ οργανωτών των διαδηλώσεων, δυσχεραίνει τις επικοινωνίες. Όλη η χώρα κηρύχθηκε εξάλλου χθες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.