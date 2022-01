Παρουσιαστές τηλεοπτικής εκπομπής στην Αυστραλία τα... έχωσαν για τα καλά στον Νόβακ Τζόκοβιτς και το βίντεό τους, στο οποίο... στολίζουν με «γαλλικά» τον Νο.1 τενίστα στον κόσμο, έγινε viral κάνει το γύρο του κόσμου! Η υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει αναχθεί σε παγκόσμιο θέμα, με το μέλλον του Σέρβου τενίστα στο Αυστραλιανό Οπεν να παραμένει σίριαλ δίχως τελειωμό. Αιτία τα έγγραφά του, που σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές δεν υπακούν στην κείμενη νομοθεσία για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τα πιστοποιητικά νόσησης, με τον Σέρβο να προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει κάτι λάθος... Στην Αυστραλία βέβαια, είναι πρώτο θέμα από την ημέρα που ο Νόλε πάτησε το πόδι του στη Μελβούρνη και τα δελτία ειδήσεων μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις.

Οι Αυστραλοί δημοσιογράφοι μιλούν εκτός αέρα για την υπόθεση του Τζόκοβιτς και το βίντεό τους, που σύμφωνα με το κανάλι αποτελεί προϊόν υποκλοπής και διεξάγεται έρευνα, έχει γίνει viral. Στο βίντεο, χαρακτηρίζουν τον Τζόκοβιτς ως έναν «ύπουλο μαλ@... και «ψεύτη»!

Συγκεκριμένα οι δημοσιογράφοι του Channel 7 Rebecca Maddern και Mike Amor, πιάστηκαν να μιλούν για τον Νόβακ Τζόκοβιτς με όχι και τόσο κολακευτικούς χαρακτηρισμούς πριν την έναρξη του δελτίου ειδήσεων, χωρίς να γνωρίζουν ότι οι κάμερες έγραφαν.

«Οπως και να το δεις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ένας ψεύτης, ύπουλος μ@λ@κ@ς», είπε ο η Μάντερν στο Αμορ.

«Να, είναι μ@λ@κ@ς», συμφώνησε ο Αμορ.

«Οπως και να το δεις, είναι λυπηρό που όλοι οι άλλοι στριμώχνονται και μπερδεύονται γύρω του», πρόσθεσε η Μάντερν.

«Αυτό είναι, εννοώ ότι είναι μ@λ@κ@ς», απάντησε ο Αμόρ.

«Είπε μια μαλ... για δικαιολογία και μετά έπεσε στα δικά του ψέματα. Αυτό συμβαίνει, σωστά; Αυτό ακριβώς έγινε».

