Ο Σερ Τζόναθαν Βαν Ταμ αποχωρεί από τη θέση του ως ένας από τους κορυφαίους επιστημονικούς συμβούλους της κυβέρνησης, αποκαλύφθηκε σήμερα λίγες ημέρες μετά το σκάνδαλο που προέκυψε με τα κορονοπάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ, τα οποία έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον. Για την ακρίβεια, ο επικεφαλής υγείας θα αποχωρήσει από τη θέση του στα τέλη Μαρτίου και πρόκειται να συνεχίσει την ακαδημαϊκή καριέρα του.

Διαβάστε ακόμη: Κορονοϊός: Από τον Τζόκοβιτς και τον Τζόνσον στην... Καρντάσιαν - Οι celebrities που «ξέχασαν» να τηρήσουν την καραντίνα

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του, ο 57χρονος είπε ότι ήταν το «μεγαλύτερο προνόμιο της επαγγελματικής μου καριέρας» να υπηρετήσει το βρετανικό κοινό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο Μπόρις Τζόνσον τον ευχαρίστησε για την «εξαιρετική συνεισφορά του στη χώρα και τις ανεκτίμητες συμβουλές κατά τη διάρκεια της πανδημίας». Εν συνεχεία, ο υπουργός Υγείας τς χώρας, Sajid Javid πρόσθεσε πως είναι «πολύ ευγνώμων» που συνεργάστηκε μαζί του και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον.

I would like to thank Jonathan Van-Tam for his extraordinary contribution to our country and his invaluable advice throughout the pandemic. Wishing him the very best for the future. https://t.co/4E6XIszJED