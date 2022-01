Ρομπέρτα Μέτσολα: Αντικατέστησε τον Σασόλι και διχάζει για τις αμβλώσεις

Η Ρομπέρτα Μέτσολα είναι η νέα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς εξελέγη σήμερα Τρίτη με 458 ψήφους. Η συντηρητική Μαλτέζα γνωρίζει τέλεια το θεσμό αυτό και αποτελεί καθαρό προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως η αντίθεσή της στις αμβλώσεις είναι πιθανό να την εκθέσει σε αντιπαραθέσεις. Η σοβαρή πνευμονία που παρουσίασε το φθινόπωρο ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Ιταλός Νταβίντ Σασόλι, ο οποίος πέθανε στις 11 Ιανουαρίου, δίνει την ευκαιρία στην Ρομπέρτα Μέτσολα να γίνει περισσότερο γνωστή, καθώς τον αντικατέστησε σε σημαντικές περιστάσεις, όπως κατά την ετήσια ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από φοιτήτρια εντάχθηκε στο εθνικιστικό κόμμα της Μάλτας, το χριστιανοδημοκρατικό, και διεξήγαγε εκστρατεία υπέρ της ένταξης, το 2003, της χώρας της στην ΕΕ. Ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία μόλις 25 ετών, επιχείρησε να εκλεγεί μεταξύ των πρώτων μαλτέζων ευρωβουλευτών, χωρίς όμως να το επιτύχει. «Μου πήρε σχεδόν δέκα χρόνια για να γίνω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορούσα να είχα εγκαταλείψει την προσπάθεια», παραδέχεται με χαμόγελο.

Όμως η αποφασιστική αντίθεσή της στην εκούσια διακοπή κύησης, η οποία ευθυγραμμίζεται με την αδιάλλακτη αντίθεση του κόμματός της στη Μάλτα, τελευταία χώρα της ΕΕ όπου η άμβλωση απαγορεύεται πλήρως, δεν είναι ευπρόσδεκτη.Το 2015, οι μαλτέζοι ευρωβουλευτές του εθνικιστικού κόμματος είχαν δηλώσει πως η άμβλωση παραμένει «μια κόκκινη γραμμή» που δεν πρέπει να παραβιαστεί και πως ήταν εκτός συζήτησης να έχει αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό η ΕΕ.Η αντίθεση της Ρομπέρτα Μετσόλα στην εθελούσια διακοπή κύησης είναι «το ευάλωτο σημείο της», παραδέχεται μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας ευρωβουλευτής και υπογραμμίζει από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Μετσόλα υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, μια στάση που δεν είναι απαραιτήτως πολύ διαδεδομένη στην πολιτική ομάδα της.

I want people to believe in Europe. To re-capture that sense of hope & enthusiasm in our project. To stand up for those values that unite us as Europeans.



That's why I am standing to be the next President of our European Parliament.#Metsola4EU #Believepic.twitter.com/WaKkzX3P77