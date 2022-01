Βρετανία: Καταγγελίες πως ο Μπόρις Τζόνσον εκβιάζει βουλευτές για να μην τον «ρίξουν»

Ο βουλευτής των Τόρις Ουίλιαμ Ραγκ κατηγόρησε την κυβέρνηση για απόπειρα «εκβιασμού» άλλων βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος του Μπόρις Τζόνσον με την χρησιμοποίηση του εκφοβισμού και στόχο να εγκαταλείψουν το αίτημα για την εκκίνηση διαδικασίας ψήφου εμπιστοσύνης (ή μομφής) προς το πρόσωπο του Βρετανού πρωθυπουργού.

«Τις τελευταίες ημέρες, ορισμένα μέλη του κοινοβουλίου έχουν αντιμετωπίσει πιέσεις και εκφοβισμό από μέλη της κυβέρνησης λόγω της εκπεφρασμένης ή πιθανολογούμενης επιθυμίας τους για τη διενέργεια ψηφοφορίας έκφρασης εμπιστοσύνης προς τον πρωθυπουργό», δήλωσε ο Ουίλιαμ Ραγκ σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Συνταγματικών Υποθέσεων της βρετανικής Βουλής.

«Επιπλέον, οι πληροφορίες που γνωρίζω φαίνεται ότι παραπέμπουν σε εκβιασμό. Για τον λόγο αυτόν, η συμβουλή μου προς τους συναδέλφους θα ήταν να αναφέρουν αυτά τα θέματα στον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων και τον αρχηγό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας», είπε.

Την ίδια ώρα, η επίσημη έρευνα για τα πάρτι της Ντάουνιγκ Στριτ έχει εντοπίσει e-mail προερχόμενο από ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο που απευθύνεται στον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Μπόρις Τζόνσον για να προειδοποιήσει ότι το επίμαχο πάρτι της 20ής Μαΐου 2020 δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Πέστον, επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του δικτύου ITV.

«Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, η Σου Γκρέι βρήκε e-mail ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου προς τον ιδιαίτερο γραμματέα Μάρτιν Ρέινολντς που τον προειδοποιεί ότι το πάρτι της 20ής Μαΐου δεν πρέπει να γίνει», έγραψε ο Ρόμπερτ Πέστον στο Twitter.

