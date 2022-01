Σαν σήμερα, 23 Ιανουαρίου, η ανατριχιαστική σύμπτωση με 3 πολύνεκρους σεισμούς - «Η γη άνοιξε στα δύο, βουνά μετακινήθηκαν»

Προφανώς και δεν υπάρχει μια ημερομηνία όπου είναι πιο... «επιρρεπής» στους μεγάλους σεισμούς. Η φύση, άλλωστε, είναι και σε αυτόν τον τομέα, απρόβλεπτη. Δεν λειτουργεί με βάση κάποιο ημερολόγιο. Αν υπήρχε, πάντως, τότε αυτή δεν θα ήταν άλλη από την 23η Ιανουαρίου. Μια ημέρα σαν σήμερα. Επαρχία Σαντζί της Κίνας. Κεφαλονιά. Αλάσκα. Τι συνδέει τις τρεις αυτές περιοχές του κόσμου; Φαινομενικά τίποτα. Υπάρχει, ωστόσο, μια ανατριχιαστική σύμπτωση: Σε τρεις διαφορετικές χρονιές οι περιοχές αυτές, μια ημέρα σαν τη σημερινή, έζησαν καταστροφικούς σεισμούς.

Χρονικά ο πρώτος σεισμός είναι και ο καταστροφικότερος που έχει γίνει στην ανθρώπινη ιστορία. Το ημερολόγιο έδειχνε 23 Ιανουαρίου 1556. Σεισμός μεγέθους 8,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζουν την επαρχία Σαντζί της Κίνας. Το 60% του πληθυσμού της επαρχίας χάθηκε μέσα σε μια στιγμή. Ζημιές σημειώθηκαν σε μια ακτίνα 300 μιλίων! Οι μαρτυρίες κόβουν την ανάσα. «Βουνά και ποτάμια άλλαξαν θέση. Το έδαφος σηκώθηκε και σχηματίστηκαν λόφοι. Αλλού υποχώρησε και δημιουργήθηκαν κοιλάδες. Η γη κόπηκε στα δυο». Ο σεισμός του 1556 κόστισε τη ζωή σε 840.000 ανθρώπους και μέχρι και σήμερα θεωρείται ο καταστροφικότερος που έχει συμβεί ποτέ στην Γη. Αυτός ο σεισμός ήταν η αφορμή για να αρχίζουν οι Κινέζοι να χτίζουν διαφορετικά τα σπίτια τους. Εγκατέλειψαν τις πέτρες και στράφηκαν στα καλάμια από μπαμπού και ξύλο προκειμένου τα σπίτια να αντέχουν περισσότερο στις δονήσεις.

