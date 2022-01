Σάλο προκάλεσε στα ιταλόφωνα social media σεξιστική αγγελία εταιρείας από τη Νάπολη της Ιταλίας. Μάλιστα, στην υπόθεση ενεπλάκη μέχρι και το υπουργείο Εργασίας της γειτονικής χώρας.

Για «γυναίκα, 30 ετών το πολύ και ευπαρουσίαστη» έψαχνε εταιρεία από τη Νάπολη, όπως είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα εξεύρεσης εργασίας. Το πήγαν λίγο μακριά βέβαια, ζητώντας από τις υποψήφιες να στείλουν στα γραφεία τους «φωτογραφία με μαγιό», και όλα αυτά για την πολυπόθητη θέση της ρεσεψιόν και 5 ευρώ ωρομίσθιο. Προς έκπληξη κανενός, η εν λόγω εταιρεία έφαγε «χοντρό» δούλεμα στα social media. «Πέρα από τον μισθό πείνας, σου ζητάνε και φωτογραφία με μαγιό για να πας να κάνεις τη ρεσεψιονίστ. Τι σκουπίδια», σχολιάζει χρήστης του Twitter.

Oltre alla paga da fame, meno di 5 euro per ora, chiedono una foto in costume da bagno per fare la receptionist.

Che gente di merda. pic.twitter.com/lsiFXaqVYI