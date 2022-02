Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το μήνυμα που έστειλε Ουκρανός αθλητής για την πιθανή ρωσική εισβολή

Ένας Ουκρανός αθλητής του σκέλετον (χειμερινό άθλημα με έλκυθρο) έδειξε ένα μικρό πλακάτ στην κάμερα που έγραφε «Όχι πόλεμος στην Ουκρανία», όταν ολοκλήρωσε τον γύρο του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το βράδυ της Παρασκευής, στέλνοντας τη δική του έκκληση για ειρήνη σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ της χώρας του και τη Ρωσία.

Το πλακάτ του Vladyslav Heraskevych ήταν τυπωμένο σε ένα μπλε-κίτρινο κομμάτι χαρτί, χρώματα ανάλογα με τα χρώματα της σημαίας της χώρας του. «Αυτή είναι η θέση μου. Όπως κάθε κανονικός άνθρωπος, δεν θέλω πόλεμο», είπε ο Heraskevych στους δημοσιογράφους. «Θέλω ειρήνη και στη χώρα μου και στον κόσμο. Είναι η θέση μου, γι' αυτό παλεύω. Αγωνίζομαι για την ειρήνη».

Η ενέργεια του αθλητή έγινε την ώρα που η Ρωσία έχει συγκεντρώσει πάνω από 100.000 στρατιώτες κοντά στην Ουκρανία, ενισχύοντας τους φόβους στη Δύση ότι η Μόσχα σχεδιάζει εισβολή. Η Ρωσία επιμένει ότι δεν έχει τέτοια σχέδια, αλλά δεν θέλει να επιτραπεί στην Ουκρανία και σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες να ενταχθούν στη δυτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ukraine skeleton athlete Vladyslav Heraskevych after his today's performance at #Beijing2022 #StandWithUkraine pic.twitter.com/ValysUaJWN