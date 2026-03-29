Η μακρά λίστα με τους 36 κατηγορούμενους στη δίκη για τα Τέμπη: Ποιοι αντιμετωπίζουν ισόβιες ποινές

Μετά την πολύκροτη διαδικασία της Δευτέρας (23/3) κατά την οποία οι συνθήκες οδήγησαν σε τελμάτωση τη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα, η ακρόαση πήρε αναβολή για την 1η Απριλίου.

Από τους 36 κατηγορούμενους στη δίκη για το σιδηροδρομικό έγκλημα που συντάραξε την Ελλάδα, οι 33 αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούνται για πλημμελήματα.

Οι παραπάνω προέρχονται από διάφορους φορείς του σαθρού οικοδομήματος των σταθερών συγκοινωνιών και της πολιτείας.

Δίκη για Τέμπη: Η μακρά λίστα με τους 36

Βασίλειος Σαμαράς, σταθμάρχης Λάρισας που είχε την ευθύνη της βάρδιας κατά τη νύχτα του δυστυχήματος στα Τέμπη Δημήτριος Νικολάου, επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα Κωνσταντίνος Παυλόπουλος, σταθμάρχης που φέρεται να εγκατέλειψε νωρίτερα τη θέση του Παναγιώτης Χαμηλός, σταθμάρχης που επίσης φέρεται να εγκατέλειψε νωρίτερα τη θέση του Κωνσταντίνος Μουρουδέλης, Διευθυντής Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων από τον Ιούλιο 2019 έως τον Σεπτέμβριο 2021 Ιωάννης Παληοθόδωρος, που τον διαδέχτηκε, παρέμεινε μέχρι την ημέρα του δυστυχήματος και εξακολουθεί να υπηρετεί Ιωάννης Κυριαζόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με ευθύνη εποπτείας κρίσιμων διευθύνσεων Πέτρος Πανόπουλος πρώην Γενικός Διευθυντής Δικτύου Γρηγόριος Σαμπατακάκης, πρώην Γενικός Διευθυντής Δικτύου Ζαχαρίας Στουρνάρας, Διευθυντής Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων από το 2019 μέχρι σήμερα Παναγιώτης Θεοχάρης πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ (2018 έως 2019) Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ (2019 έως 2020) Σπυρίδων Κλέαρχος Πατέρας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ κατά τη στιγμή του δυστυχήματος Θεοφάνης Αθανάσιος Κοτταράς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Βούρδας, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Διονέλης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΡΓΟΣΕ, που ήταν ταυτόχρονα Πρόεδρος Διονύσιος Ράππος, Διευθυντής Έργων και προϊστάμενος διευθύνουσας υπηρεσίας, κατηγορείται μαζί με τους Κωνσταντίνος Βενετσανάκος, προϊστάμενος διευθύνσεων έργων Δημήτριος Τσοτσορός, προϊστάμενος διευθύνσεων έργων Εμμανουήλ Γεωργιλάκης, προϊστάμενος διευθύνσεων έργων Γεώργιος Κατάκος, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Βασίλειος Παππάς, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Απόστολος Τσακίρης, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Νικόλαος Δένης, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Άνθιμος Αμανατίδης, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Παύλος Κουζής, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Λουκία Τουμπανάκη, επιβλέπουσα μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Σταμάτιος Ελευθερίου, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Κωνσταντίνος Χρονάκης, επιβλέπων μηχανικός σιδηροδρομικών συστημάτων και επιδομής Ιωάννα Τσιαπαρίκου, πρώην Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων Γεώργιος Πατσιαβός, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών Αικατερίνη Δεμερτζή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών. (Οι πολιτικοί υπουργοί εξετάζονται ξεχωριστά βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών) Maurizio Capotorto (Μαουρίτσιο Καποτόρτο), υψηλόβαθμο στέλεχος Hellenic Train (κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια) Luigi Bussoletti (Λουίτζι Μπουσολέτι), υψηλόβαθμο στέλεχος Hellenic Train (κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά και απλή σωματική βλάβη από αμέλεια) Στυλιανή Κολιοπούλου, κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς φέρεται ότι συμμετείχε σε επιτροπή που ενέκρινε τη μετάταξη του σταθμάρχη.

Τέμπη: Οι κατηγορίες των 36

Το κατηγορητήριο για τα Τέμπη περιλαμβάνει πέντε βασικές πράξεις. Η πρώτη και βαρύτερη αφορά επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, που είχε ως αποτέλεσμα θανάτους μεγάλου αριθμού ανθρώπων, βαριές σωματικές βλάβες, σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και κίνδυνο για περισσότερα πρόσωπα και πράγματα.

Οι επόμενες κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, απλή σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος.

Για ορισμένους κατηγορούμενους οι πράξεις χαρακτηρίζονται ως τελεσθείσες κατ' εξακολούθηση, για άλλους ως τελεσθείσες από κοινού, ενώ υπάρχουν και συνδυασμοί των δύο χαρακτηρισμών.

Οι 33 κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία με ενδεχόμενο δόλο μπορεί να καταδικαστούν ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη, ιδίως λόγω των πολλαπλών θανάτων που προκλήθηκαν.

Οι πλημμεληματικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι 36 κατηγορούμενοι, ανάλογα με την περίπτωση, επισύρουν επίσης σοβαρές ποινές φυλάκισης.