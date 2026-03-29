To Πηγάδι του Διαβόλου δεν ξεχνά: Όταν το 1978 έγινε θανάσιμος λαβύριθνος για τρεις άλλους δύτες

Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του 34χρονου δύτη, ο οποίος είχε χαθεί στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, έφερε στη μνήμη την υπόθεση των τριών Αμερικάνων δυτών, που είχαν χαθεί στο ίδιο σημείο το 1978.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1990, έχασε εκεί τη ζωή του και ο δύτης Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ο οποίος συμμετείχε σε επιχείρηση για τον εντοπισμό των τριών Αμερικάνων.

Όλα αυτά εξηγούν και τον λόγο, για τον οποίο το σημείο έχει πάρει το όνομα «Πηγάδι του διαβόλου».

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ταυτοποιήθηκαν τα οστά που είχαν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια ερευνών στο σημείο και βρέθηκε ότι ήταν των τριών Αμερικάνων δυτών που είχαν χαθεί το 1978.

Πού βρίσκεται το «Πηγάδι του διαβόλου»

Το «Πηγάδι» της Βουλιαγμένης είναι μια βαθιά, κάθετη τρύπα στον βυθό της θάλασσας, στο δεύτερο λιμανάκι της περιοχής. Ξεκινά σε βάθος περίπου 11 μέτρων και κατεβαίνει κάθετα μέχρι σχεδόν τα 28,5 μέτρα, σαν ένας μεγάλος κύλινδρος. Στη διαδρομή υπάρχει κι ένα στενό πέρασμα (παραπήγαδο) που οδηγεί σε ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο.

Το ιδιαίτερο με αυτό το σπήλαιο είναι ότι τραβά συνεχώς νερό προς τα μέσα, κάτι που γίνεται πιο έντονο όσο πλησιάζει κανείς την είσοδό του, όπου δεν φτάνει πια το φως του ήλιου.

Ο δύτης Αντώνης Γράφας, έχει εξερευνήσει το υποβρύχιο σπήλαιο και το έχει κινηματογραφήσει. Όπως ανέφερε στον Alpha, «πρόκειται για ρουφήχτρα. Γι' αυτό δεν έχουμε πολύ καλή ορατότητα. Το θέμα είναι το έξω. Αν κάποιος μπει, μπαίνει. Το θέμα είναι, ότι επειδή είναι ρουφήχτρα, δεν μπορεί να βγει κανείς έξω χωρίς κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο μέσα να δει κάποιος άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.

Μετά τους θανάτους, στο «Πηγάδι» τοποθετήθηκαν, όπως φαίνεται και στα βίντεο, σίδερα για να εμποδίζουν την πρόσβαση. Με τα χρόνια τα σίδερα διαβρώθηκαν και δεν αντικαταστάθηκαν.

Γιατί είναι επικίνδυνο

Το σημείο είναι επικίνδυνο γιατί η ροή του νερού μέσα στο σπήλαιο είναι πολύ δυνατή. Ακόμα και οι φυσαλίδες από την αναπνοή των δυτών δεν ανεβαίνουν προς τα πάνω, αλλά παρασύρονται προς το εσωτερικό. Κοντά στην είσοδο, οι δύτες μπορεί να χάσουν τον έλεγχο και να παρασυρθούν για λίγα μέτρα, μέχρι να φτάσουν σε μια μεγαλύτερη αίθουσα όπου η ένταση μειώνεται.

Για αυτόν τον λόγο, το μέρος θεωρείται δύσκολο και απαιτητικό, ακόμα και για έμπειρους δύτες και κάποιες φορές χρησιμοποιείται συχνά για εκπαίδευση στην Αττική.

Με πληροφορίες από grafasdiving.gr