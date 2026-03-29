Η Θεσσαλονίκη πέφτει στα χέρια των Τούρκων - Η Άλωση της πόλης το 1430

Η Θεσσαλονίκη αποτελούσε για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία τη «δεύτερη πρωτεύουσα». Μια ισιαίτερα σημαντική πόλη που αποτελέσε στόχο των Οθωμανών για πολλά χρόνια. Η πολιορκία της πόλης άρχισε το 1422, από τον στρατό του Μουράτ Β'. Ενδιάμεσα, το 1423, οι Βυζαντινοί πούλησαν την πόλη στην Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας, που ανέλαβε το βάρος της υπεράσπισης της.

Ο Μουράτ Β΄ ηγήθηκε προσωπικά ενός τεράστιου στρατού εναντίον της πόλης τον Μάρτιο του 1430. Επιτέθηκε στο πιο αδύναμο τμήμα των τειχών στην ανατολική πλευρά και οι υπερασπιστές υπέστησαν βαριές απώλειες για να απωθήσουν τον στρατό του. Επειδή η πόλη δεν είχε παραδοθεί, αντιμετωπίστηκε πολύ πιο σκληρά από ό,τι όταν έπεσε το 1387.

Διαβάστε ακόμη: Έφτασαν οι Βίκινγκς στη Θεσσαλονίκη; - Η άλωση της πόλης από τους Νορμανδούς

Η πολιορκία και η πτώση της Θεσσαλονίκης

Στις 29 Μαρτίου 1430, η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται από τα στρατεύματα του σουλτάνου Μουράτ Β΄, έπειτα από πολιορκία που είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί με την απομόνωση και την εξάντληση της πόλης. Η επίθεση εκδηλώνεται τις πρώτες πρωινές ώρες και εξελίσσεται γρήγορα, με τα οθωμανικά στρατεύματα να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται τα πιο ευάλωτα σημεία των τειχών.

Η άμυνα αποδεικνύεται ανεπαρκής. Η πόλη, που βρισκόταν υπό βενετική διοίκηση από το 1423, δεν διαθέτει ούτε επαρκή στρατιωτική δύναμη ούτε συντονισμένη ηγεσία. Οι δυνάμεις που υπερασπίζονται τα τείχη είναι περιορισμένες, ενώ σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει ήδη αποχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια λόγω της ασφυκτικής πίεσης. Η ρήξη στην άμυνα οδηγεί σε ταχεία κατάρρευση και οι επιτιθέμενοι εισέρχονται στην πόλη μέσα σε λίγες ώρες.

Διαβάστε ακόμη: Πριόνισαν ζωντανό τον διοικητή και έσφαξαν τους κατοίκους - Η άλωση της Χαλκίδας από τους Τούρκους

Ακολουθεί λεηλασία που διαρκεί περίπου δύο ημέρες, όπως προέβλεπε η πρακτική της εποχής. Κατοικίες και εκκλησίες παραβιάζονται, ενώ σημαντικός αριθμός κατοίκων συλλαμβάνεται και οδηγείται σε αιχμαλωσία. Οι εκτιμήσεις των πηγών διαφέρουν, ωστόσο συγκλίνουν στο ότι χιλιάδες άνθρωποι –πιθανότατα από 2.000 έως 7.000– κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα. Η εικόνα που καταγράφεται είναι αυτή μιας πόλης που αδειάζει βίαια από τον πληθυσμό της μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι περιγραφές της Άλωσης

Μαρτυρία για τα γεγονότα αποτελεί το κείμενο του Ιωάννη Αναγνώστη, ο οποίος περιγράφει τη διάσπαση της άμυνας, την είσοδο των Οθωμανών και τη μαζική αιχμαλωσία των κατοίκων. Οι περιγραφές του επιβεβαιώνουν την ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα, αλλά και την έκταση των συνεπειών για τον αστικό ιστό και τον πληθυσμό.

Μετά την πλήρη επικράτηση, ο Μουράτ Β΄ εισέρχεται στην πόλη και προχωρά σε κινήσεις εδραίωσης της εξουσίας. Χαρακτηριστική είναι η μετατροπή της εκκλησίας της Παναγίας Αχειροποιήτου σε τζαμί, επιλογή με σαφή συμβολισμό για το νέο καθεστώς. Παράλληλα, λαμβάνονται μέτρα για την επανακατοίκηση της Θεσσαλονίκης, με μεταφορά πληθυσμών από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας.

Διαβάστε ακόμη: Τα κανόνια και η «προδοσία» του κατασκευαστή που συνέβαλαν στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία επέκτασης των Οθωμανών στα Βαλκάνια. Η πόλη είχε ήδη αποκοπεί από την ενδοχώρα της και λειτουργούσε ως απομονωμένο κέντρο, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες ανεφοδιασμού και ενίσχυσης. Η μακρά περίοδος πίεσης που προηγήθηκε είχε αποδυναμώσει την άμυνα και είχε διαμορφώσει τις συνθήκες για την τελική επίθεση.