Ελον Μασκ: Σάλος για το tweet με τον Χίτλερ - «Λυπηρό και ανησυχητικό, πρέπει να απολογηθεί»

Το tweet του Ελον Μασκ με το οποίο παρομοίασε τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό με τον Αδόλφο Χίτλερ έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις με επίσημους φορείς αλλά και χιλιάδες χρήστες στα social media να τα έχουν βάλει με τον Mr. Tesla. Μάλιστα ο επίσημος λογαριασμός του μνημείου του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς άσκησε δριμεία κριτική λέγοντας μεταξύ άλλων πως δεν σέβεται τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Ο δισεκατομμυριούχος ανέβασε τις προηγούμενες ημέρες μία φωτογραφία του Αδόλφου Χίτλερ με τη λεζάντα «Σταματήστε να με συγκρίνετε με τον Τζάστιν Τριντό. Εγώ είχα προϋπολογισμό» θέλοντας έτσι να κριτικάρει την απόφαση του πρωθυπουργού του Καναδά να βάλει φρένο ουσιαστικά στη χρηματοδότηση -και με κρυπτονομίσματα- των αντιεμβολιαστών οδηγών φορτηγών που έχουν αποκλείσει την Οττάβα διαμαρτυρόμενοι για τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τους διασυνοριακούς οδηγούς.

Διαβάστε ακόμη: Καναδάς: Αντίστροφη μέτρηση για την επέμβαση της αστυνομίας στην Οτάβα

Με την ανάρτησή του στο Twitter, την οποία λίγη ώρα αργότερα «κατέβασε», στάθηκε απέναντι στις αποφάσεις του Τριντό όμως την ίδια στιγμή άνοιξε και το κουτί των αντιδράσεων. Επισήμων και μη. Η Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή απαίτησε από τον Αμερικανό επιχεiρηματία να απολογηθεί και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του.

«Για μία ακόμη φορά ο Έλον Μασκ επέδειξε εξαιρετικά κακή κρίση επικαλούμενος τον Χίτλερ για να πει κάτι στα social media. Πρέπει να σταματήσει αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Ο Μασκ μπορεί να πιστεύει ότι η δημοσίευση ενός meme που συγκρίνει τον Τζάστιν Τριντό με έναν δικτάτορα γενοκτονίας που εξολόθρευσε εκατομμύρια ανθρώπους είναι ένας κατάλληλος τρόπος για να επικρίνει πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί. Δεν είναι. Ποτέ δεν είναι. Ο Μασκ πρέπει να απολογηθεί και να βρει άλλους τρόπους να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του», επεσήμανε σε ανακοίνωση.

.@ElonMusk has exercised extremely poor judgment by invoking Hitler to make a point on social media.



Comparing @CanadianPM Justin Trudeau to a genocidal dictator who murdered millions is not an appropriate way to criticize policies.



He must apologize immediately. https://t.co/jZzVyii6IU February 17, 2022

«Λυπηρό και ανησυχητικό»

Παράλληλα το μνημείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς αντέδρασε επίσης έντονα σημειώνοντας στο Twitter: «Η χρήση της εικόνας του Αδόλφου Χίτλερ και επομένως η εκμετάλλευση της τραγωδίας όλων των ανθρώπων που υπέφεραν, ταπεινώθηκαν, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από το ολοκληρωτικό καθεστώς της Ναζιστικής Γερμανίας που δημιουργήθηκε από αυτόν είναι λυπηρό και ανησυχητικό. Δεν σέβεται τη μνήμη όλων των θυμάτων και πληγώνει πολλούς ανθρώπους».

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) February 17, 2022

Η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος Λούσι Λίπινερ απευθύνθηκε επίσης δημόσια στον Μασκ στο Twitter: «Είδα το αστείο σου για τον Χίτλερ και πώς "είχε έναν προϋπολογισμό". Είχε επίσης το αίμα εκατομμυρίων - συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς μου - στα χέρια του» έγραψε.