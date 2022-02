Ουκρανία: Ετοιμος να βρει διπλωματικές λύσεις με τη Δύση δηλώνει ο Πούτιν

Σε νέο του τηλεοπτικό διάγγελμα ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε διατεθειμένος να βρει «διπλωματικές λύσεις» με τη Δύση για την αποκλιμάκωση της κρίσης γύρω από την Ουκρανία. «Η χώρα μας είναι πάντα ανοικτή στον άμεσο και ειλικρινή διάλογο για την εξεύρεση διπλωματικών λύσεων στα πιο περίπλοκα προβλήματα. Ωστόσο τα συμφέροντά μας και η ασφάλεια των πολιτών μας είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτα» δίνοντας ελπίδα πως μπορεί να βρεθεί λύση δίχως τη χρήση όπλων.

