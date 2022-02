Πόλεμος στην Ουκρανία: ΝΑΤΟ και ΕΕ ενισχύουν με στρατό και όπλα τους Ουκρανούς

Την ενίσχυση της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ουσιαστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Γενς Στόλτενμπεργκ με μήνυμά τους ενημέρωσε πως μετά από επικοινωνία που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το ΝΑΤΟ ενισχύσει την Ουκρανία με αμυντικούς πυραύλους, όπλα ενάντια στα τεθωρακισμένα, ενώ θα στείλει και ανθρωπιστική βοήθεια.

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον επαίνεσα για τη γενναιότητα του λαού και των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενισχύουν την υποστήριξη με πυραύλους αεράμυνας, αντιαρματικά όπλα, καθώς και ανθρωπιστική και οικονομική βοήθεια», αναφέρει στο μήνυμά του ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

I just spoke with President @ZelenskyyUa & commended him for the bravery of the people & armed forces of #Ukraine. #NATO Allies are stepping up support with air-defence missiles, anti-tank weapons, as well as humanitarian & financial aid.