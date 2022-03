Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Sting τραγουδά το Russians και στέλνει μήνυμα «αγαπάμε τα παιδιά μας»

Ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής Sting στέλνει μήνυμα αγάπης και ειρήνης με ένα τραγούδι που έγραψε το 1985 για τον Ψυχρό Πόλεμο που ακόμα μαινόταν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία. «Εύχομαι και οι Ρώσοι να αγαπάνε τα παιδιά τους όπως κι εμείς» λέει στους στίχους χαρακτηριστικά και μιλά για το τραγούδι που του «ξύπνησε» η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που αντιστέκεται ηρωικά. «Σπάνια έχω τραγουδήσει αυτό το τραγούδι εδώ και πολλά χρόνια από τότε που γράφτηκε, γιατί ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήταν ξανά επίκαιρο. Όμως, υπό το φως της αιματηρής και θλιβερά λανθασμένης απόφασης ενός ανθρώπου να εισβάλει σε έναν ειρηνικό, μη απειλητικό γείτονα, το τραγούδι είναι, για άλλη μια φορά, μια έκκληση για την κοινή μας ανθρωπότητα.

Για τους γενναίους Ουκρανούς που αγωνίζονται ενάντια σε αυτή τη βάναυση τυραννία και επίσης τους πολλούς Ρώσους που διαμαρτύρονται για αυτήν την οργή παρά την απειλή σύλληψης και φυλάκισης - Εμείς, όλοι μας, αγαπάμε τα παιδιά μας. Σταματήστε τον πόλεμο» λέει ο Sting προλογίζοντας το τραγούδι του.

Το τραγούδι με τίτλο «Russians», κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο The Dream of the Blue Turtles, το πρώτο σόλο άλμπουμ του τραγουδοποιού μετά την αποχώρηση από τους The Police και ήταν ένα από τα τραγούδια του που κατάκτησαν τα τσαρτς την πρώτη δεκαετία της σόλο καριέρας του. Εκτός από το τραγούδι και το μήνυμα και ενώ η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι σε εξέλιξη, ο Στινγκ σημειώνει στην ανάρτηση του μια διεύθυνση για αποστολή βοήθειας στους Ουκρανούς πρόσφυγες στην Πολωνία, καθώς και τηλεφωνικές γραμμές πληροφοριών.