Ενα μικρό κορίτσι τραγουδά «Frozen» σε καταφύγιο της Ουκρανίας και δίνει ελπίδα

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 15η ημέρα και ένα μικρό κορίτσι τραγουδά σε καταφύγιο και γεμίζει ζεστασιά και ελπίδα όλο τον κόσμο. Το αγαπημένο τραγούδι των παιδιών «Let It Go» έγινε ο ύμνος της ελπίδας σε ουκρανικό καταφύγιο, από ένα μικρό κορίτσι, την Αμέλια, που έγινε viral. Η τραγουδίστρια του soundtrack του Frozen, Idina Menzel, ανέβασε το βίντεο στο Twitter της με τη λεζάντα: «Σε βλέπουμε. Πραγματικά, σε βλέπουμε». Το βίντεο έγινε viral με περισσότερα από 13 εκατ. views και δείχνει ένα κορίτσι με ξανθιά κοτσίδα (σαν της Elsa του Frozen) να τραγουδά μπροστά σε ανθρώπους το Let It Go.

Το ίδιο βίντεο μοιράστηκε και η δημιουργός του τραγουδιού, στέλνοντας ένα μήνυμα στην Αμέλια.

